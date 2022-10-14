День украинского казачества: история и традиции культового праздника

Что за праздник 14 октября в Украине - о чем важно знать и помнить.
В октябре в Украине отмечают сразу несколько знаковых праздников, о которых слышал практически каждый. Одна из дат выделяется особо из-за того, что ее корни уходят в глубину веков и связана она со славным прошлым.
Какого числа день казака
День казачества в Украине отмечают 14 октября. Этот праздник уже стал привычным для большинства жителей Украины и является своеобразным связующим звеном между многими поколениями украинцев.
Все мы помним из художественных и документальных произведений мужественных людей с саблями верхом на лошадях, нещадно уничтожающих врага. Они являются настоящим символом древней Украины, поэтому слава об их подвигах передается поколениями из уст в уста.
Что за праздник 14 октября в Украине?
Обратим внимание на то, что День казачества в Украине совпадает с еще одним большим религиозным праздником. 14 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник особенно почитаем прихожанами.
Известно, что в Украине действуют не менее 10 общественных организаций украинского казачества. А на районном и сельском уроне их и сотни. Поэтому в своих рядах они насчитывают сотни тысяч патриотов, поддерживающих славные традиции казаков и религиозные обряды.
Почему День казачества 14 октября
Если вспомнить современную историю нашей страны, то положил начало празднованию Дня казачества второй президент Украины Леонид Кучма. Именно он подписал Указ еще в августе 1999 года о том, что День казачества будет отмечаться в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.
В Украине на государственном уровне закреплено историческое значение и заслуги украинского казачества в утверждении украинской государственности. Кроме того, также подчеркивается и существенный вклад в современный процесс создания государства. С тех пор в Украине не изменяют этой славной традиции, а с каждым годом в праздновании Дня казачества принимают участие все большее число людей.
День казачества: история
Из истории мы знаем дошедшие до нас свидетельства того, что Покров Богородицы почитался запорожскими казаками особенно. И это неудивительно, ведь их церковь была посвящена как раз Деве Марии.
Также известны интересные традиции, связанные с этим днем. Именно на Покров Богородицы нередко казаки устраивали своеобразный сход, на котором предстояло избрать новых членов старшины.
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