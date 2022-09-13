День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

День защитника Украины 2022 / armyinform.com.ua

В средине октября народ Украины отмечает один из наиболее важных праздников в современной истории государства – День защитника Украины. В этот день отдают почести воинам, которые боролись за независимость страны и продолжают сражаться за суверенитет державы в войне с Россией и вспоминают тех, кто отдал жизнь на поле боя.

День защитника Украины 2022 – выходной

В 2015 году указом президента Порошенко День защитника Украины 14 октября был установлен как государственный праздник, который приносит дополнительный выходной. Этот день заменил празднование дня защитника по советской традиции – 23 февраля. День выбран не случайно, именно 14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

В 2022 году День защитников и защитниц Украины наши воины встретят на поле боя. В связи с военным положением, которое Верховная Рада продлила до 21 ноября, этот день объявлен рабочим днем, который оплачивается в обычном порядке.

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День защитников и защитниц Украины – традиции

В этот день народ чтит подвиги украинских героев и героинь, отмечают мужество и отвагу. В церквях проходят торжественные богослужения, на могилы умерших воинов возлагают цветы.

В этот день не забудьте поблагодарить наших воинов за чистое небо и вспомнить ценой каких жертв они приближают Победу. Слава Украине!

День защитника Украины 2022 – картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Днём Вооружённых Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

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В честь праздника поздравляем всех, кто носит высокое звание защитника Украины! Шлем сердечные поздравления ветеранам, участникам войны, военнослужащим, воинам запаса, родителям и матерям солдат и желаем крепкого здоровья, добра, счастья, согласия Вам и Вашим семьям.

День защитника Украины 2022 картинки

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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, ребят, а также женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам Отчизны, слава Украине!

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В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днём вооружённых сил!

День защитника Украины поздравления и картинки

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День Вооруженных Сил

Украины отмечаем,

Своих доблестных мужчин

Мы сегодня поздравляем!

Вы храните наш покой

На земле и в море.

Нам не страшен враг любой

Пока вы в дозоре...

Кубок свой спешим поднять

За отчизну нашу,

Всем военным пожелать

Счастья и удачи!

С Днем защитника Украины

***

Всем военным нынче слава,

И гордится пусть держава

Золотыми сыновьями,

Поздравляет вас цветами!

Женщины пусть любят тоже,

Пожилых и помоложе,

Пусть вам пьется и поется,

В мире и любви живется!

Чтоб квартиры вам давали,

И платить не забывали!

Чтобы не было войны,

И в достатке жили вы!

День защитника Украины 2022

***

Славных подвигов было не мало,

Сильных и верных героев ты знала,

Верой и правдой служила народу,

Ты защищала и мир и свободу,

Да и сейчас нам спокойно дышать,

Ты защитишь нашу Родину-мать.

И всех врагов ты повергнешь в руины,

Честь и хвала Армии Украины!

День защитника Украины открытки

***

Вооружённые силы твои, Украина,

Торжественно будет теперь поздравлять,

Желать процветания, и укрепленья,

Удары врагов легко отражать!

Чтоб в армии люди достойные были,

Тебя прославляли день от дня,

Отважными, чуткими воины были,

И с каждой минутою крепла броня!

И пусть мирным небо будет большое,

В него так приятно смотреться всегда!

Широкое поле опять колоситься,

Гармонию, счастья людям даря.

14 октября - День защитника Украины

День защитника Украины картинки