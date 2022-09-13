День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
В средине октября народ Украины отмечает один из наиболее важных праздников в современной истории государства – День защитника Украины. В этот день отдают почести воинам, которые боролись за независимость страны и продолжают сражаться за суверенитет державы в войне с Россией и вспоминают тех, кто отдал жизнь на поле боя.
День защитника Украины 2022 – выходной
В 2015 году указом президента Порошенко День защитника Украины 14 октября был установлен как государственный праздник, который приносит дополнительный выходной. Этот день заменил празднование дня защитника по советской традиции – 23 февраля. День выбран не случайно, именно 14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.
В 2022 году День защитников и защитниц Украины наши воины встретят на поле боя. В связи с военным положением, которое Верховная Рада продлила до 21 ноября, этот день объявлен рабочим днем, который оплачивается в обычном порядке.
День защитников и защитниц Украины – традиции
В этот день народ чтит подвиги украинских героев и героинь, отмечают мужество и отвагу. В церквях проходят торжественные богослужения, на могилы умерших воинов возлагают цветы.
В этот день не забудьте поблагодарить наших воинов за чистое небо и вспомнить ценой каких жертв они приближают Победу. Слава Украине!
День защитника Украины 2022 – картинки, открытки и поздравления
Поздравляю с Днём Вооружённых Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
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В честь праздника поздравляем всех, кто носит высокое звание защитника Украины! Шлем сердечные поздравления ветеранам, участникам войны, военнослужащим, воинам запаса, родителям и матерям солдат и желаем крепкого здоровья, добра, счастья, согласия Вам и Вашим семьям.
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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, ребят, а также женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам Отчизны, слава Украине!
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В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!
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День Вооруженных Сил
Украины отмечаем,
Своих доблестных мужчин
Мы сегодня поздравляем!
Вы храните наш покой
На земле и в море.
Нам не страшен враг любой
Пока вы в дозоре...
Кубок свой спешим поднять
За отчизну нашу,
Всем военным пожелать
Счастья и удачи!
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Всем военным нынче слава,
И гордится пусть держава
Золотыми сыновьями,
Поздравляет вас цветами!
Женщины пусть любят тоже,
Пожилых и помоложе,
Пусть вам пьется и поется,
В мире и любви живется!
Чтоб квартиры вам давали,
И платить не забывали!
Чтобы не было войны,
И в достатке жили вы!
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Славных подвигов было не мало,
Сильных и верных героев ты знала,
Верой и правдой служила народу,
Ты защищала и мир и свободу,
Да и сейчас нам спокойно дышать,
Ты защитишь нашу Родину-мать.
И всех врагов ты повергнешь в руины,
Честь и хвала Армии Украины!
***
Вооружённые силы твои, Украина,
Торжественно будет теперь поздравлять,
Желать процветания, и укрепленья,
Удары врагов легко отражать!
Чтоб в армии люди достойные были,
Тебя прославляли день от дня,
Отважными, чуткими воины были,
И с каждой минутою крепла броня!
И пусть мирным небо будет большое,
В него так приятно смотреться всегда!
Широкое поле опять колоситься,
Гармонию, счастья людям даря.