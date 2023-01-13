Гадания на Старый Новый год 2023: как привлечь в свою жизнь любовь

Магическое время гадания настанет совсем скоро.

Гадания на Старый Новый год 2023 / Униан

Совсем скоро в Украине будут отмечать Старый Новый год. Этот день издавна считается магическим и волшебным. Именно по этому образовалась традиция гадать в ночь с 13 на 14 января.

Как правило, гадают молодые незамужние девушки, сделать это можно с помощью простых подручных средств.

Гадания на Старый Новый год на суженого – кто станет вам партнером

Для того, чтобы гадания дали хороший результат, необходимо правильно к ним подготовиться. Перед совершением обряда нужно:

хорошо настроиться на серьезное занятие

развязать волосы

обязательно проследить, чтобы на одежде не было узлов

снять с себя все украшения

уйти из семейного дома. Важно, чтобы в месте гадания не было мужчин.

подумать над четкой форулировкой вопроса

Как правильно гадать на суженого - способ с расческой

Перед сном нужно положить под подушку расческу и проговорить слова: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы".

Если приснится, что мужчина расчесывает волосы – супругом станет тот, кто приснился.

Как правильно гадать на суженого во сне - чулки в помощь

Для того, чтобы гадать на чулках, необходимо, чтобы предмет гардероба был новый. Девушке нужно надеть новый чулок только на одну ногу и лечь спать. Перед тем как заснуть, следует прочесть такие слова: "Суженый, ряженый,приди снимать обувь".

Кто снимет во сне чулок – тот и будет будущем мужем.

Как можно погадать на суженого - с помощью карт

Для данного вида гадания необходимо приобрести игральные карты и положить их под подушку перед сном в ночь на Новый год. После пробуждения необходимо достать одну из карт несмотря на нее. Масть карты укажет на качества вашего будущего избранника:

пика – старый и ревнивый

трефа – военный

черва – молодой и богатый

бубна – красивый и желанный