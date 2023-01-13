Гадания на Старый Новый год 2023: как привлечь в свою жизнь любовь

Совсем скоро в Украине будут отмечать Старый Новый год. Этот день издавна считается магическим и волшебным. Именно по этому образовалась традиция гадать в ночь с 13 на 14 января.
Как правило, гадают молодые незамужние девушки, сделать это можно с помощью простых подручных средств.
Гадания на Старый Новый год на суженого – кто станет вам партнером
Для того, чтобы гадания дали хороший результат, необходимо правильно к ним подготовиться. Перед совершением обряда нужно:
- хорошо настроиться на серьезное занятие
- развязать волосы
- обязательно проследить, чтобы на одежде не было узлов
- снять с себя все украшения
- уйти из семейного дома. Важно, чтобы в месте гадания не было мужчин.
- подумать над четкой форулировкой вопроса
Как правильно гадать на суженого - способ с расческой
Перед сном нужно положить под подушку расческу и проговорить слова: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы".
Если приснится, что мужчина расчесывает волосы – супругом станет тот, кто приснился.
Как правильно гадать на суженого во сне - чулки в помощь
Для того, чтобы гадать на чулках, необходимо, чтобы предмет гардероба был новый. Девушке нужно надеть новый чулок только на одну ногу и лечь спать. Перед тем как заснуть, следует прочесть такие слова: "Суженый, ряженый,приди снимать обувь".
Кто снимет во сне чулок – тот и будет будущем мужем.
Как можно погадать на суженого - с помощью карт
Для данного вида гадания необходимо приобрести игральные карты и положить их под подушку перед сном в ночь на Новый год. После пробуждения необходимо достать одну из карт несмотря на нее. Масть карты укажет на качества вашего будущего избранника:
- пика – старый и ревнивый
- трефа – военный
- черва – молодой и богатый
- бубна – красивый и желанный
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.