УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря

6 декабря 2020, 06:26

Каковы приметы на праздник Варвары и Саввы, что нельзя делать в День святого Николая, как и о чем молятся этим святым и какие гадания устраивают – в материале.

Новогодние праздники2021 Украина начинает в декабре - День Варвары, День Саввы и День Николая
Новогодние праздники2021 Украина начинает в декабре: День Варвары, День Саввы и День Николая / 1zoom.ru

День святой Варвары, Саввин день и День святого Николая открывают череду рождественских праздников в Украине. Это так называемый Никольский цикл, завершится который в Николин день.

Каковы приметы на праздник Варвары и Саввы, что нельзя делать в День святого Николая, как и о чем молятся этим святым и какие гадания устраивают на праздники – в материале Главреда.

День великомученицы Варвары

17 декабря триаду декабрьских рождественских праздников открывает День святой Варвары 2020. Она погибла за веру при императоре Максимилиане (тогда было замучено очень много известных христиан, которых впоследствии возвели в ранг святых). Кстати, покоятся мощи Варвары в Киеве – во Владимирском соборе, так что украинцам она особо близка.

Читайте такжеРождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецептыО чем молятся святой великомученице Варваре? О здоровье для детей, о защите от родительского гнева, о том, чтобы не умереть без причастия, о легких родах и об избавлении от уныния.

Сама святая Варвара – покровительница шахтеров и тех, кто промышляет ремесленными работами, также она помогает строителям и тем, кто находится в пути.

Наши предки любили гадания на Варвару, так как они предсказывали любовь (по веточке с вишней – как и в день святой Екатерины), а еще – были очень вкусными и сытными (гадают на варениках: с какой начинкой вытащишь – такая и судьба ждет в новом году).

В день великомученицы Варвары можно и нужно:

  • молиться о покойных – в храмах на этот праздник служат панихиды по умершим;
  • освящать воду в церкви;
  • гадать на сладкую и богатую жизнь (если вытащил вареник с конфетой – то к сладкому житью-бытью, монетку – к богатству, кольцо – к замужеству);
  • заниматься вышивкой (приступать к вышивке советуют с такими словами: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила – и нас научила") – а вот прясть нельзя.

В праздник святой Варвары нельзя:

  • работать по дому, но можно шить;
  • ругаться и плодить обиды;
  • работать с глиной;
  • белить;
  • выходить из дома вечером без острой нужды.

Приметы на Варвару сулят морозы, если небо накануне звездное – и наоборот. Теплая погода – к богатому урожаю льна.

Читайте такжеКатолическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина

Саввин день

Продолжает цикл Саввин день 2020, который отмечается 18 декабря. В этот день почитается память святого Саввы Освященного. Народные названия праздника: Савва и Савва Освященный, Савва зимний и Саввов день, Савва с гвоздем (из-за поговорки "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, а Никола (Чудотворец) прибивает" – то есть холода с каждым днем прибывают, льда на реках всё больше).

О чем молятся святому Савве? В Саввин день женщины молятся о беременности.

Читайте такжеРанние признаки беременности – на что обращать вниманиеВ Саввин день нельзя перерабатывать и ругаться (особенно тем, у кого есть лошади или, в современных условиях – авто). Также стоит соблюдать Рождественский пост 2020 и не устраивать ссор. Беременные не моют голову – чтобы ребенок родился умненьким и с крепкой памятью.

В праздник Саввы нужно сходить в храм на исповедь и для причащения, помолиться и посвататься (если есть за кого – тогда, мол, брак будет счастливым).

За ужином некоторые до сих пор устраивают "похороны" Савки – чтобы избавиться от всех грехов. Для этого, накрывая на стол, нужно сказать: "Савка вмер, бо слабий був, жiнку бив, бо дурний був. Ой, вип`ємо по чарочцi! Заспiваймо по Савочцi!"

Приметы в Саввин день гласят:

  • ветреный день – половина июля тоже будет ветреной;
  • пение снегирей – к похолоданию;
  • снег подтаял, и земля проступила – к потеплению.

День святого Николая в этом году

Завершает Никольский цикл праздник Николин день. Более популярное название – День святого Николая 19 декабря (есть еще Никола Летний или Николая Вешний – это День Николая Чудотворца в мае, 22-го числа).

Читайте такжеВ преддверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеиО чем молятся святому Николаю? Об исполнении самых заветных желаний. Этим всё сказано.

О том, как вымолить удачу, любовь и деньги в день святого Николая – читайте в нашем материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги. Мы собрали в одном материале молитву Николаю Чудотворцу, изменяющую судьбу за 40 дней, молитву о замужестве, молитву о детях и многие другие.

Сам святой Николай – покровитель путешественников, детей, мореплавателей и торговцев.

В день святого Николая нельзя:

  • отказывать в милостыне нищим, а самому – просить в долг;
  • работать по дому и заниматься ремонтом;
  • брать в руки ножницы, стричься;
  • унывать.

Детальнее читайте в нашем материале День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы.

К слову, именно начиная с 19 декабря уже можно устанавливать елку на Новый год – по приметам, это самое благоприятное время. Каким цветом украсить елку 2021 и как сделать из новогодней красавицы – еще и крутую модницу, читайте в нашем материале Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка.

Приметы на Николая обещают холодную зима, если 19 декабря – морозная погода, и наоборот.

приметы традиции День святого Николая День святой Варвары Саввин день
Сейчас вы просматриваете новость «Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запретыМихайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем проситьЧто делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Международный день секса: зачем он нужен и как его отметитьМеждународный день секса: зачем он нужен и как его отметить Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правилаДмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году
Следующий материал

Последние новости

06:26
Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря
06:24
Эти впечатляющие шубы из экомеха помогут встретить морозы стильно - фото Фото Видео
06:04
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
05:37
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму Видео
05:05
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
Реклама
04:41
С Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке Фото
04:30
"Выполнять не будут": Кравчук назвал главную проблему локдауна в Украине Видео
04:14
В моду на зиму вернулся выразительный макияж глаз в стиле 90-х Видео
04:10
Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление Видео
03:39
В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна" Видео
03:10
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
02:43
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
02:12
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
01:30
"Хочет всех закатать в асфальт": в Беларуси объяснили, что обрушит режим Лукашенко Видео
01:19
Умер легендарный советский футболист
01:02
"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто
00:47
Проблемы для России, Китая и Беларуси: историк сделал прогноз о политике Байдена Видео
00:19
Мужественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки
05 декабря, суббота
23:56
США требуют от Германии остановки строительства Северного потока-2 Видео
23:28
В России мэр выплюнул пломбу во время прямого эфира Видео
Реклама
23:00
Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных Видео
22:25
Биолог обозначила опасность потери обоняния при Covid-19 для мозга Видео
22:16
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение и выгодное совпадение Видео
22:04
Возвращение карантина выходного дня: в Кабмине назвали условие Видео
21:50
Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину Видео
21:38
"Не важно, скольким она делает минет - мы все равно вместе в этот момент": интервью со свингерами Видео
21:29
Ляшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса
21:21
Возникли непредвиденные проблемы с производством вакцины от Covid-19 Видео
20:59
"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине" Видео
20:42
Журнал Time жестко охарактеризовал 2020 год
20:40
Обличающую коррупцию в Укрзализныце блогершу в Сети начали травить фейками
20:18
Украинский канал оскандалился включением из "ЛНР" с главарем боевиков Видео
20:17
Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт Видео
19:54
В Киеве открыли памятник украинскому космонавту Каденюку Фото
19:41
"Никогда себе не позволит": Зеленский подколол Порошенко, обращаясь к волонтерам Видео
19:40
Режим Лукашенко в шаге от краха: в Беларуси объяснили ситуацию Видео
19:24
Останемся без врачей: Польша начала принимать дипломы украинских медиков Видео
18:58
В Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе Видео
18:41
Ляшко предупредил о главной опасности локдауна в Украине: чего опасаться
18:32
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве известного музыканта
Реклама
18:07
Удар по режиму Лукашенко: Тихановская попросила США о помощи Видео
17:59
"Не гарантирует защиты": врач предупредил об опасности вакцины от COVID-19 Видео
17:28
Под Киевом на фабрике уничтожили новогодние игрушки с логотипом "Армия России" Видео
17:14
"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом Видео
17:13
Оппозиция Армении поставила Пашиняну жесткий ультиматум Видео
17:01
Ляшко раскрыл, когда объявят дату начала локдауна в Украине Видео
16:44
В моду на зиму 2021 вошли роскошные бархатные юбки и платья - фото Фото Видео
16:43
COVID-19 не на один год: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии в Украине Видео
16:30
В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей Видео
16:22
Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять