Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря

Новогодние праздники2021 Украина начинает в декабре: День Варвары, День Саввы и День Николая / 1zoom.ru

День святой Варвары, Саввин день и День святого Николая открывают череду рождественских праздников в Украине. Это так называемый Никольский цикл, завершится который в Николин день.

Каковы приметы на праздник Варвары и Саввы, что нельзя делать в День святого Николая, как и о чем молятся этим святым и какие гадания устраивают на праздники – в материале Главреда.

День великомученицы Варвары

17 декабря триаду декабрьских рождественских праздников открывает День святой Варвары 2020. Она погибла за веру при императоре Максимилиане (тогда было замучено очень много известных христиан, которых впоследствии возвели в ранг святых). Кстати, покоятся мощи Варвары в Киеве – во Владимирском соборе, так что украинцам она особо близка.

Читайте такжеРождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецептыО чем молятся святой великомученице Варваре? О здоровье для детей, о защите от родительского гнева, о том, чтобы не умереть без причастия, о легких родах и об избавлении от уныния.

Сама святая Варвара – покровительница шахтеров и тех, кто промышляет ремесленными работами, также она помогает строителям и тем, кто находится в пути.

Наши предки любили гадания на Варвару, так как они предсказывали любовь (по веточке с вишней – как и в день святой Екатерины), а еще – были очень вкусными и сытными (гадают на варениках: с какой начинкой вытащишь – такая и судьба ждет в новом году).

В день великомученицы Варвары можно и нужно:

молиться о покойных – в храмах на этот праздник служат панихиды по умершим;

освящать воду в церкви;

гадать на сладкую и богатую жизнь (если вытащил вареник с конфетой – то к сладкому житью-бытью, монетку – к богатству, кольцо – к замужеству);

заниматься вышивкой (приступать к вышивке советуют с такими словами: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила – и нас научила") – а вот прясть нельзя.

В праздник святой Варвары нельзя:

работать по дому, но можно шить;

ругаться и плодить обиды;

работать с глиной;

белить;

выходить из дома вечером без острой нужды.

Приметы на Варвару сулят морозы, если небо накануне звездное – и наоборот. Теплая погода – к богатому урожаю льна.

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Саввин день

Продолжает цикл Саввин день 2020, который отмечается 18 декабря. В этот день почитается память святого Саввы Освященного. Народные названия праздника: Савва и Савва Освященный, Савва зимний и Саввов день, Савва с гвоздем (из-за поговорки "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, а Никола (Чудотворец) прибивает" – то есть холода с каждым днем прибывают, льда на реках всё больше).

О чем молятся святому Савве? В Саввин день женщины молятся о беременности.

Читайте такжеРанние признаки беременности – на что обращать вниманиеВ Саввин день нельзя перерабатывать и ругаться (особенно тем, у кого есть лошади или, в современных условиях – авто). Также стоит соблюдать Рождественский пост 2020 и не устраивать ссор. Беременные не моют голову – чтобы ребенок родился умненьким и с крепкой памятью.

В праздник Саввы нужно сходить в храм на исповедь и для причащения, помолиться и посвататься (если есть за кого – тогда, мол, брак будет счастливым).

За ужином некоторые до сих пор устраивают "похороны" Савки – чтобы избавиться от всех грехов. Для этого, накрывая на стол, нужно сказать: "Савка вмер, бо слабий був, жiнку бив, бо дурний був. Ой, вип`ємо по чарочцi! Заспiваймо по Савочцi!"

Приметы в Саввин день гласят:

ветреный день – половина июля тоже будет ветреной;

пение снегирей – к похолоданию;

снег подтаял, и земля проступила – к потеплению.

День святого Николая в этом году

Завершает Никольский цикл праздник Николин день. Более популярное название – День святого Николая 19 декабря (есть еще Никола Летний или Николая Вешний – это День Николая Чудотворца в мае, 22-го числа).

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Сам святой Николай – покровитель путешественников, детей, мореплавателей и торговцев.

В день святого Николая нельзя:

отказывать в милостыне нищим, а самому – просить в долг;

работать по дому и заниматься ремонтом;

брать в руки ножницы, стричься;

унывать.

Детальнее читайте в нашем материале День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы.

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