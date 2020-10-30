УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления

30 октября 2020, 05:05

Через сколько дней Хэллоуин 2020, какой макияж подобрать на Хеллоуин, куда пойти на Хэллоуин 2020 в Киеве и что нельзя делать – в материале Главреда.

Хелоуин - как праздновать и куда пойти на Хэллоуин 2020
Хелоуин - как праздновать и куда пойти на Хэллоуин 2020 / 1zoom.ru

Уже завтра, в ночь с 31 октября на ноябрь, отмечается Хэллоуин 2020 – жуткий праздник разгула нечисти, когда можно скрыться под маской и выпустить наружу своего внутреннего "хомячка". Хотя, возможно, в ком-то скрывается лиса или лев. В эту ночь можно забыть о проблемах и оттянуться максимально.

Для тех, кто не собирается надевать костюм на Хеллоуин, напомним некоторые приметы: к примеру, что домашние вещи принято носить в этот день наизнанку – чтоб защититься от призраков. А чтобы защитить свой дом – на подоконник выставляется тыква на Хэллоуин, а рядом с ней кладется ветка орехового дерева.

А вот для тех, кто собирается примерять на себя бомбезный образ на Хэллоуин и хорошенько повеселиться – Главред выяснил, какой макияж и костюм лучше подобрать на Хеллоуин, а также куда пойти на Хэллоуин 2020.

Макияж, грим, маска на Хэллоуин 2020

Самые веселые, забавные и наоборот – сексуальные и стильные идеи мейкапа на Хэллоуин 2020 мы подобрали в материале Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео.

Маникюр на Хеллоуин 2020 – самые модные идеи дизайна и фото

Мы собрали для вас самые свежие идеи модного маникюра на Хэллоуин 2020 – обязательно посмотрите фотогалерею в нашем материале Время модного маникюра на Хэллоуин 2020 настало - фото, там собраны сказочные образцы для вдохновения.

Вечеринки на Хэллоуин 2020 – Киев: куда пойти на Хеллоуин 2020

В Киеве в 2020 году разнообразные тематические вечеринки на Хэллоуин стартуют уже с 29 октября:

  • 29 октябряDocker pub, где будет выступать группа Ot Vinta;
  • 31 октября – клуб Bingo, где обещают выступления Shadazz, SINOPTIK, ZWYNTAR, Osnova, Esquizet и VOVK;
  • 30-31 октябряOsocor Residence: здесь можно перекусить в декорациях таинственного леса из Лебединого озера. В программу входят живая музыка, театрализованные перформансы, танцевальные и даже цирковые номера;
  • 31 октября – арт-клуб Теплый ламповый, где гостей будут заводить группы The Troubled, Outer Space, Kraken Landau и Screamin' Meemies. Также в программе – конкурсы на лучший образ и лучшую тыкву, фотозоны, гадания Мразы и многое другое;
  • 30 октябряВДНГ: выставка "Вселенная тела: Внутри животных" (продлится до 31 января);
  • с 31 октября по 1 ноябряНациональный Ботанический сад имени Гришко: Праздник мертвой флоры, программа которого включает конкурс тыкв, карнавал костюмов вымерших деревьев, театрализованные представления и многое другое.

Тыква на Хэллоуин 2020

Победить в конкурсе на лучшую тыкву вам поможет наш материал Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому, где мы подробно и нагдяно описали, как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны, рисунки и просто фантастические идеи.

Читайте такжеБюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин

Хэллоуин – поздравления и открытки

Поздравления с Хеллоуином на английском звучат так: Happy Halloween (Счастливого Хеллоуина) и Have a killer Halloween! (Пусть у тебя будет убийственный праздник на этот Хэллоуин!).

Но есть и другие оригинальные поздравления с праздником:

Веселого Хэллоуина, дорогие друзья! Радости, драйва, хорошего настроения, вкусных угощений и улетных костюмов! С праздником всех нас!

***

Хеллоуин рождает страхи,

Ужасы приходит в жизнь...

Так давайте устроим гулянку,

И страх распугаем пьянкой!

***

Наточи ножи и топоры, вечером на ужин будем есть тыкву.

***

На Хэллоуин желаю, со всех конфеты получая, классно праздник провести, за нос нечисть обвести!

открытки и гифки на Хэллоуин скачать бесплатно
открытки и гифки на Хэллоуин скачать бесплатно
картинки на Хеловін - вітальні листівки - анімаційні гіфки
открытки и гифки на Хэллоуин скачать бесплатно
открытки и гифки на Хэллоуин скачать бесплатно
открытки и гифки на Хэллоуин скачать бесплатно
картинки на Хеловін - вітальні листівки - анімаційні гіфки
новости Киева праздник поздравления Хэллоуин открытки макияж на Хэллоуин грим на Хэллоуин маникюр на Хэллоуин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:03
Врачи доказали опасность COVID-19 для важного органа человека
05:32
Гороскоп на 2021 год: одному знаку Зодиака запретили быть у трансляторов негатива
05:05
Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
04:26
Кравчук оценил шансы на появление нового формата по возвращению Донбасса Видео
03:49
Тофу: яд или польза для здоровья? Видео
Реклама
03:44
Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5
03:06
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
02:15
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
01:34
Эксперт спрогнозировал, на что пойдет власть Украины ради сохранения безвиза
00:55
Коп убил любовницу, рассказавшую об их сексе его жене
00:52
Вассерман объяснил появление в трусах перед журналистами
00:19
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников
29 октября, четверг
23:56
Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ Видео
23:28
В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами
23:05
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
22:56
В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши
22:30
МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста
22:23
Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19 Видео
21:59
От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты Видео
21:56
От осложнений коронавируса скончался еще один мэр Видео
Реклама
21:50
Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе Видео
21:35
Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ Видео
21:32
Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса
21:31
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
21:29
Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки
21:23
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
21:20
У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения Видео
21:03
Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ Видео
20:59
Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей
20:44
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
20:37
В СНБО заявили о наличии "плана против Украины" Видео
20:33
Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций Видео
20:27
Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ Видео
20:27
Как нарисовать кота: простая инструкция Видео
20:04
Ученые ошарашили результатами исследований о температуре тела Видео
19:56
Украина передумала строить Hyperloop
19:44
До конца 2021 года Укрзалізниця разделится на 4 подразделения - Жмак
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:33
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
Реклама
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
18:43
Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС Видео
18:30
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
18:25
Укргазбанк оплачивает услуги сомнительных юридических фирм по завышенной цене — СМИ
18:15
Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко
18:10
Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​ - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять