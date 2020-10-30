Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления

Хелоуин - как праздновать и куда пойти на Хэллоуин 2020 / 1zoom.ru

Уже завтра, в ночь с 31 октября на ноябрь, отмечается Хэллоуин 2020 – жуткий праздник разгула нечисти, когда можно скрыться под маской и выпустить наружу своего внутреннего "хомячка". Хотя, возможно, в ком-то скрывается лиса или лев. В эту ночь можно забыть о проблемах и оттянуться максимально.

Для тех, кто не собирается надевать костюм на Хеллоуин, напомним некоторые приметы: к примеру, что домашние вещи принято носить в этот день наизнанку – чтоб защититься от призраков. А чтобы защитить свой дом – на подоконник выставляется тыква на Хэллоуин, а рядом с ней кладется ветка орехового дерева.

А вот для тех, кто собирается примерять на себя бомбезный образ на Хэллоуин и хорошенько повеселиться – Главред выяснил, какой макияж и костюм лучше подобрать на Хеллоуин, а также куда пойти на Хэллоуин 2020.

Макияж, грим, маска на Хэллоуин 2020

Самые веселые, забавные и наоборот – сексуальные и стильные идеи мейкапа на Хэллоуин 2020 мы подобрали в материале Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео.

Маникюр на Хеллоуин 2020 – самые модные идеи дизайна и фото

Мы собрали для вас самые свежие идеи модного маникюра на Хэллоуин 2020 – обязательно посмотрите фотогалерею в нашем материале Время модного маникюра на Хэллоуин 2020 настало - фото, там собраны сказочные образцы для вдохновения.

Вечеринки на Хэллоуин 2020 – Киев: куда пойти на Хеллоуин 2020

В Киеве в 2020 году разнообразные тематические вечеринки на Хэллоуин стартуют уже с 29 октября:

29 октября – Docker pub , где будет выступать группа Ot Vinta;

– , где будет выступать группа Ot Vinta; 31 октября – клуб Bingo , где обещают выступления Shadazz, SINOPTIK, ZWYNTAR, Osnova, Esquizet и VOVK;

– клуб , где обещают выступления Shadazz, SINOPTIK, ZWYNTAR, Osnova, Esquizet и VOVK; 30-31 октября – Osocor Residence : здесь можно перекусить в декорациях таинственного леса из Лебединого озера. В программу входят живая музыка, театрализованные перформансы, танцевальные и даже цирковые номера;

– : здесь можно перекусить в декорациях таинственного леса из Лебединого озера. В программу входят живая музыка, театрализованные перформансы, танцевальные и даже цирковые номера; 31 октября – арт-клуб Теплый ламповый , где гостей будут заводить группы The Troubled, Outer Space, Kraken Landau и Screamin' Meemies. Также в программе – конкурсы на лучший образ и лучшую тыкву, фотозоны, гадания Мразы и многое другое;

– арт-клуб , где гостей будут заводить группы The Troubled, Outer Space, Kraken Landau и Screamin' Meemies. Также в программе – конкурсы на лучший образ и лучшую тыкву, фотозоны, гадания Мразы и многое другое; 30 октября – ВДНГ : выставка "Вселенная тела: Внутри животных" (продлится до 31 января);

– : выставка "Вселенная тела: Внутри животных" (продлится до 31 января); с 31 октября по 1 ноября – Национальный Ботанический сад имени Гришко: Праздник мертвой флоры, программа которого включает конкурс тыкв, карнавал костюмов вымерших деревьев, театрализованные представления и многое другое.

Тыква на Хэллоуин 2020

Победить в конкурсе на лучшую тыкву вам поможет наш материал Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому, где мы подробно и нагдяно описали, как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны, рисунки и просто фантастические идеи.

Читайте такжеБюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин

Хэллоуин – поздравления и открытки

Поздравления с Хеллоуином на английском звучат так: Happy Halloween (Счастливого Хеллоуина) и Have a killer Halloween! (Пусть у тебя будет убийственный праздник на этот Хэллоуин!).

Но есть и другие оригинальные поздравления с праздником:

Веселого Хэллоуина, дорогие друзья! Радости, драйва, хорошего настроения, вкусных угощений и улетных костюмов! С праздником всех нас!

***

Хеллоуин рождает страхи,

Ужасы приходит в жизнь...

Так давайте устроим гулянку,

И страх распугаем пьянкой!

***

Наточи ножи и топоры, вечером на ужин будем есть тыкву.

***

На Хэллоуин желаю, со всех конфеты получая, классно праздник провести, за нос нечисть обвести!