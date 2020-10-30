Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления

Через сколько дней Хэллоуин 2020, какой макияж подобрать на Хеллоуин, куда пойти на Хэллоуин 2020 в Киеве и что нельзя делать – в материале Главреда.
Уже завтра, в ночь с 31 октября на ноябрь, отмечается Хэллоуин 2020 – жуткий праздник разгула нечисти, когда можно скрыться под маской и выпустить наружу своего внутреннего "хомячка". Хотя, возможно, в ком-то скрывается лиса или лев. В эту ночь можно забыть о проблемах и оттянуться максимально.
Для тех, кто не собирается надевать костюм на Хеллоуин, напомним некоторые приметы: к примеру, что домашние вещи принято носить в этот день наизнанку – чтоб защититься от призраков. А чтобы защитить свой дом – на подоконник выставляется тыква на Хэллоуин, а рядом с ней кладется ветка орехового дерева.
А вот для тех, кто собирается примерять на себя бомбезный образ на Хэллоуин и хорошенько повеселиться – Главред выяснил, какой макияж и костюм лучше подобрать на Хеллоуин, а также куда пойти на Хэллоуин 2020.
Макияж, грим, маска на Хэллоуин 2020
Самые веселые, забавные и наоборот – сексуальные и стильные идеи мейкапа на Хэллоуин 2020 мы подобрали в материале Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео.
Маникюр на Хеллоуин 2020 – самые модные идеи дизайна и фото
Мы собрали для вас самые свежие идеи модного маникюра на Хэллоуин 2020 – обязательно посмотрите фотогалерею в нашем материале Время модного маникюра на Хэллоуин 2020 настало - фото, там собраны сказочные образцы для вдохновения.
Вечеринки на Хэллоуин 2020 – Киев: куда пойти на Хеллоуин 2020
В Киеве в 2020 году разнообразные тематические вечеринки на Хэллоуин стартуют уже с 29 октября:
- 29 октября – Docker pub, где будет выступать группа Ot Vinta;
- 31 октября – клуб Bingo, где обещают выступления Shadazz, SINOPTIK, ZWYNTAR, Osnova, Esquizet и VOVK;
- 30-31 октября – Osocor Residence: здесь можно перекусить в декорациях таинственного леса из Лебединого озера. В программу входят живая музыка, театрализованные перформансы, танцевальные и даже цирковые номера;
- 31 октября – арт-клуб Теплый ламповый, где гостей будут заводить группы The Troubled, Outer Space, Kraken Landau и Screamin' Meemies. Также в программе – конкурсы на лучший образ и лучшую тыкву, фотозоны, гадания Мразы и многое другое;
- 30 октября – ВДНГ: выставка "Вселенная тела: Внутри животных" (продлится до 31 января);
- с 31 октября по 1 ноября – Национальный Ботанический сад имени Гришко: Праздник мертвой флоры, программа которого включает конкурс тыкв, карнавал костюмов вымерших деревьев, театрализованные представления и многое другое.
Тыква на Хэллоуин 2020
Победить в конкурсе на лучшую тыкву вам поможет наш материал Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому, где мы подробно и нагдяно описали, как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны, рисунки и просто фантастические идеи.
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Хэллоуин – поздравления и открытки
Поздравления с Хеллоуином на английском звучат так: Happy Halloween (Счастливого Хеллоуина) и Have a killer Halloween! (Пусть у тебя будет убийственный праздник на этот Хэллоуин!).
Но есть и другие оригинальные поздравления с праздником:
Веселого Хэллоуина, дорогие друзья! Радости, драйва, хорошего настроения, вкусных угощений и улетных костюмов! С праздником всех нас!
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Хеллоуин рождает страхи,
Ужасы приходит в жизнь...
Так давайте устроим гулянку,
И страх распугаем пьянкой!
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Наточи ножи и топоры, вечером на ужин будем есть тыкву.
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На Хэллоуин желаю, со всех конфеты получая, классно праздник провести, за нос нечисть обвести!