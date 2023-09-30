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Именины 1 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
30 сентября 2023, 10:14 обновлено 30 сентября, 10:14
Именины в этот день празднуют женщины с именами Арина, Ариадна, София, Ирина и Ефросинья.
День ангела 1 октября
День ангела 1 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Tim Green), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 1 октября по новому православному календарю.

Именины 1 октября: мужские имена

  • Алексей - в переводе означает "оберегающий";
  • Аркадий - в переводе означает "отражать", "предотвращать", "защищать";
  • Борис- в переводе означает "славный в борьбе" или "борец";
  • Вениамин - в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";
  • Владимир, Вольдемар - в переводе означает "большая сила", "большая власть";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Иларион- в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
  • Константин - в переводе означает "постоянный", "стойкий";
  • Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
  • Петр- в переводе означает "скала", "камень";
  • Сергей - в переводе означает"высокий", "знатный".
  • Ян- в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 1 октября: женские имена

  • Ариадна - в переводе означает "священная". Одной из ключевных черт, характеризующих Ариадну, является её выдающаяся терпеливость. Независимо от того, какие препятствия могут возникнуть на её пути, Ариадна всегда спокойно и размышленно приступает к их преодолению, предварительно оценивая свои возможности. Её открытое сердце привлекает внимание не только людей, но и животных. Зачастую женщины, именующиеся Ариадной, превращают свои дома в настоящие зоопарки, приручая множество домашних питомцев. Но этот аспект характера Ариадны также подчёркивает её недостаток - неаккуратность.
  • Арина - в переводе означает "непорочная". У взрослой Арианы сохраняются все те же характерные черты, которые были присущи ей в детстве. Она по-прежнему остается энергичной, общительной и любящей фантазировать. Однако ее характер еще можно охарактеризовать как самостоятельный и серьезный, хотя многие могут не замечать этих сильных сторон ее личности, так как они редко выделяются на фоне ее веселого нрава. Ариана на протяжении всей жизни стремится к постоянному обучению и саморазвитию. Она внимательно следит за собственным развитием и не позволяет себе застаиваться.
  • Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.
  • Ирина- в переводе означает "мир", "спокойствие". Ирину можно охарактеризовать несколькими выразительными чертами. Она проявляет активность, дружелюбие и целеустремленность. Её энергичная жизненная позиция иногда так ярко выделяется среди окружающих, что сразу бросается в глаза. К сожалению, у Ирины не всегда хватает сил и настроения для поддержания такой активности. Бывают периоды в её жизни, когда все может казаться ускользающим из рук, однако обычно такие моменты быстро проходят.
  • София- означает "мудрость", "разумность", "наука". При попытке описать Софию приходит в голову несколько характерных черт. София проявляет недоверчивость и волевой характер. Вероятно, недоверчивость является одной из основных особенностей её личности. Даже те, кто близко общается с Софией, не всегда знают, что происходит в её душе. Она остается весьма сдержанной в отношении своего внутреннего мира. Тем не менее, такое положение вещей беспокоит её, и на протяжении всей жизни она ищет человека, кому сможет довериться.

Кто родился 1 октября

  • Ярослав Осмомысл, князь Галицкого княжества;
  • Ричард Аведон, американский фотограф;
  • Джулиано Джемма, итальянский актер кино и телевидения, каскадер, скульптор;
  • Шарль Азнавур, французский шансонье, поэт, композитор, актер;
  • Карел Готт, чешский певец.

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День ангела именины
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