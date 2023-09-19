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Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
19 сентября 2023, 04:30
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Рассказываем о том, что украинцы празднуют 19 сентября и какие события в этот день произошли раньше.
Церковный праздник 19 сентября
Церковный праздник 19 сентября / Коллаж Главред, фото УНИАН, flickr (Dasha)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 19 сентября.

Что произошло 19 сентября в истории - Украина и мир

19 сентября 1891 г - в канадском Монреале появились первые украинские поселенцы;

19 сентября 1941 г - немецкие войска вошли в Киев, который оставили красноармейские войска;

видео дня

19 сентября 1944 г - СССР, Великобритания и Финляндия подписали мирное соглашение, согласно которому территории Петсамо, Салла и Карельский перешеек перешли в состав СССР;

19 сентября 1991 г - в Киеве была возобновлена деятельность Киево-Могилянской академии;

19 сентября 2006 г - в Таиланде произошел военный переворот.

Какой праздник 19 сентября в Украине и мире

  • День рождения смайлика;
  • Международный день подражания пиратам.

Какой церковный праздник 19 сентября по новому календарю

19 сентября отмечается православный праздник - День памяти мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта. Эта дата важна для православной церкви, поскольку в этот день отмечается память трех христианских мучеников, потерявших жизнь за веру в Иисуса Христа в III веке. Святые Трофим, Савватий и Доримедонт славились своей святостью и глубокой любовью к ближним.

Однажды они стали свидетелями языческого празднования, когда люди приносили жертвы идолам. Святые открыто выразили свое осуждение этого языческого обряда и призвали тех, кто участвовал в нем, вернуться к вере во Христа. За свою веру святые были пойманы и подвергнуты жестокой казни. Несмотря на жестокие пытки, Савватий покинул этот мир, а Трофима отправили в другой город, где ждали еще большие страдания. В течение трех дней Трофим шел в железных сапогах с острыми гвоздями, пока не добрался до места назначения, где его бросили в тюрьму.

Святые Трофим, Савватий и Доримедонт приняли статус покровителей пчел и пчеловодов. Традиционно в Украине в этот день собирают мед и готовят ульи для подготовки пчел к зиме.

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