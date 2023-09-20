Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Сегодня женщины не празднуют День ангела, но среди мужчин поздравляют обладателей 14 имен.

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День ангела 21 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Thomas Bekken Aschim), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 21 сентября по новому православному календарю.

Именины 21 сентября: мужские имена

Александр - означает "защитник людей";

Андрей - означает "мужественный";

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Валентин - означает "здоровый", сильный";

Василий - означает "царский", "царственный"

Владимир, Вольдемар - означает "большая сила" или "большая власть";

Даниил - означает "Бог мой судья";

Дмитрий - означает "посвящённый богине Деметре";

Иван - означает "дар Бога", "Божья милость";

Иосиф - означает "Бог приумножит";

Константин - означает "постоянный, стойкий";

Лаврентий - означает "лаврентский";

Нестор - означает "возвратившийся домой";

Петр - означает "скала", "камень";

Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 21 сентября: женские имена

Согласно новому церковному календарю 21 сентября представительницы женских имен не празднуют День ангела.

Кто родился 21 сентября

Стивен Кинг , американский писатель;

, американский писатель; Лиам (Уильям Джон Пол) Галлахер , вокалист британской группы "Oasis";

, вокалист британской группы "Oasis"; Валентин Джима, украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994);

украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994); Фредерик Бегбедер , французский писатель ("99 франков", "Окна в мир");

, французский писатель ("99 франков", "Окна в мир"); Билл Мюррей , американский актер ("Трудности перевода", "Сломанные цветы", "Кофе и сигареты").

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