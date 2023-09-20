Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 21 сентября по новому православному календарю.
Именины 21 сентября: мужские имена
Александр - означает "защитник людей";
Андрей - означает "мужественный";
Валентин - означает "здоровый", сильный";
Василий - означает "царский", "царственный"
Владимир, Вольдемар - означает "большая сила" или "большая власть";
Даниил - означает "Бог мой судья";
Дмитрий - означает "посвящённый богине Деметре";
Иван - означает "дар Бога", "Божья милость";
Иосиф - означает "Бог приумножит";
Константин - означает "постоянный, стойкий";
Лаврентий - означает "лаврентский";
Нестор - означает "возвратившийся домой";
Петр - означает "скала", "камень";
Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 21 сентября: женские имена
Согласно новому церковному календарю 21 сентября представительницы женских имен не празднуют День ангела.
Кто родился 21 сентября
- Стивен Кинг, американский писатель;
- Лиам (Уильям Джон Пол) Галлахер, вокалист британской группы "Oasis";
- Валентин Джима, украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994);
- Фредерик Бегбедер, французский писатель ("99 франков", "Окна в мир");
- Билл Мюррей, американский актер ("Трудности перевода", "Сломанные цветы", "Кофе и сигареты").
Читайте также:
- Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого
- Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь
- Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт