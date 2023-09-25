УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
25 сентября 2023, 10:33 обновлено 25 сентября, 10:33
26 сентября женщины не празднуют День ангела, но именины отмечают владельцы восьми мужских имен.
День ангела 26 сентября
День ангела 26 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Rig0), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 26 сентября по новому православному календарю.

Именины 26 сентября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей". У Саши характер проявляется как очень активный и уверенный в себе. Он старается производить положительное впечатление и умело с этим справляется. Однако тем, кто знает его ближе, становится ясно, что это часто всего лишь поверхностное поведение. Саша иногда использует манипуляции в общении с людьми и не всегда выказывает уважение к окружающим. У него есть гордость и тщеславие, но он старается скрывать это от других. Александр умеет быть преданным другом, однако его круг общения обычно ограничен.
  • Афанасий - в переводе означает означает "бессмертный". Внешне они очень приятны, имеют скромный характер и часто бывают нерешительными. В карьерном росте приходится двигаться медленно. Имя Панас может создавать впечатление человека слишком мягкого, простого и доброго для современной жизни. Однако своей добротой и кротостью они могут достичь многого, иногда даже большего, чем другие, благодаря своей настойчивости
  • Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада". На робочому місці Володимир працьовитий. Він приділяє увагу завершенню завдань і реагує знервовано, якщо його відволікають на дрібниці. У роботі він сумлінний, але не поспішає. У відносинах з колегами Володимир зазвичай підтримує хороші і навіть дружні стосунки, хоча це більше його стиль спілкування. Він не дозволяє легко проникнути в своє близьке коло. У родині Володимир - уособлення спокою. Він не віддає перевагу різким змінам в житті і передносить цей принцип на сімейні стосунки. Рідко розриває їх, оскільки це не в його стилі, хоча бувають і винятки. У шлюбі він найдійний партнер, а не пристрастний романтик. Володимир любить дітей, але, швидше за все, турбота про них найбільше ляже на плечі його дружини.
  • Дмитрий - в переводе означает "посвященный богине Деметре". Человек, имя которого Дмитрий, поражает своей настойчивостью, изобретательностью и оригинальным мышлением. Однако его страсть к свободе иногда делает сложным перенос ограничений. Эти черты характера делают Дмитрия привлекательным и интересным для окружающих. Его настойчивость вдохновляет других, а оригинальные идеи и решения только усиливают его привлекательность. Дмитрий также является надежным и преданным другом, который ценит хорошую компанию и может по случаю выпить, но при этом он не страдает зависимостью от алкоголя.
  • Иван - в переводе означает означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.
  • Николай - в переводе означает "победитель народов". Николай - мужчина с сильной волей и четкими целями, он склонен усердно трудиться. Он обладает хорошей находчивостью и размышленностью, постоянно приходит на новые идеи для дополнительного заработка. В качестве руководителя, если у него такая роль, он бывает строгим и решительным, иногда даже склонен к деспотизму, что может проявляться в угнетении и навязывании своего мнения подчиненным. В своей работе он часто руководствуется эмоциями, а не всегда здравым смыслом, и если что-то идет не по плану, то иногда он может утратить самообладание. Однако, Коля способен признавать свои ошибки и учиться на них.
  • Тихон - в переводе означает "судьба", "случай". Взрослый Тихон проявляет большую спокойствие по сравнению с его детством. Он становится зрелым и нацеленным на достижение целей мужчиной, обладая огромным запасом жизненной энергии. Занятия спортом способствуют укреплению его воли и развивают трудолюбие. Он умеет настойчиво добиваться поставленных целей и решительно решать множество проблем, возникающих на пути к успеху. Следует отметить его взвешенный и неторопливый характер. Он не одобряет спешку и предпочитает все тщательно рассчитать, прежде чем браться за дело.
  • Ян - в переводе означает означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 26 сентября: женские имена

Согласно новому православному календарю, в этот день женщины не празднуют именины.

Кто родился 26 сентября

  • Петр Порошенко, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины;
  • Серена Уильямс, американская теннисистка-профессионал, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс;
  • Юлия Остапчук, украинская борчиха;
  • Евгений Пронюк, украинский правозащитник и диссидент;
  • Брайан Ферри, британский певец, автор песен, лидер глэм-артрок-группы Roxy Music;
  • Томас Стернз Элиот, американский поэт и драматург, Нобелевский лауреат.

Читайте также:

видео дня
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:41 Украина
Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

09:00 Эксклюзивы
ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

09:00

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанЭксклюзив

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

Реклама
08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

Реклама
24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

Реклама
16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять