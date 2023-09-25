Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

26 сентября женщины не празднуют День ангела, но именины отмечают владельцы восьми мужских имен.

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День ангела 26 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Rig0), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 26 сентября по новому православному календарю.

Именины 26 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей". У Саши характер проявляется как очень активный и уверенный в себе. Он старается производить положительное впечатление и умело с этим справляется. Однако тем, кто знает его ближе, становится ясно, что это часто всего лишь поверхностное поведение. Саша иногда использует манипуляции в общении с людьми и не всегда выказывает уважение к окружающим. У него есть гордость и тщеславие, но он старается скрывать это от других. Александр умеет быть преданным другом, однако его круг общения обычно ограничен.

в переводе означает "защищающий людей". У Саши характер проявляется как очень активный и уверенный в себе. Он старается производить положительное впечатление и умело с этим справляется. Однако тем, кто знает его ближе, становится ясно, что это часто всего лишь поверхностное поведение. Саша иногда использует манипуляции в общении с людьми и не всегда выказывает уважение к окружающим. У него есть гордость и тщеславие, но он старается скрывать это от других. Александр умеет быть преданным другом, однако его круг общения обычно ограничен. Афанасий - в переводе означает означает "бессмертный". Внешне они очень приятны, имеют скромный характер и часто бывают нерешительными. В карьерном росте приходится двигаться медленно. Имя Панас может создавать впечатление человека слишком мягкого, простого и доброго для современной жизни. Однако своей добротой и кротостью они могут достичь многого, иногда даже большего, чем другие, благодаря своей настойчивости

в переводе означает означает "бессмертный". Внешне они очень приятны, имеют скромный характер и часто бывают нерешительными. В карьерном росте приходится двигаться медленно. Имя Панас может создавать впечатление человека слишком мягкого, простого и доброго для современной жизни. Однако своей добротой и кротостью они могут достичь многого, иногда даже большего, чем другие, благодаря своей настойчивости Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада". На робочому місці Володимир працьовитий. Він приділяє увагу завершенню завдань і реагує знервовано, якщо його відволікають на дрібниці. У роботі він сумлінний, але не поспішає. У відносинах з колегами Володимир зазвичай підтримує хороші і навіть дружні стосунки, хоча це більше його стиль спілкування. Він не дозволяє легко проникнути в своє близьке коло. У родині Володимир - уособлення спокою. Він не віддає перевагу різким змінам в житті і передносить цей принцип на сімейні стосунки. Рідко розриває їх, оскільки це не в його стилі, хоча бувають і винятки. У шлюбі він найдійний партнер, а не пристрастний романтик. Володимир любить дітей, але, швидше за все, турбота про них найбільше ляже на плечі його дружини.

в переводе означает "велика сила" або "велика влада". На робочому місці Володимир працьовитий. Він приділяє увагу завершенню завдань і реагує знервовано, якщо його відволікають на дрібниці. У роботі він сумлінний, але не поспішає. У відносинах з колегами Володимир зазвичай підтримує хороші і навіть дружні стосунки, хоча це більше його стиль спілкування. Він не дозволяє легко проникнути в своє близьке коло. У родині Володимир - уособлення спокою. Він не віддає перевагу різким змінам в житті і передносить цей принцип на сімейні стосунки. Рідко розриває їх, оскільки це не в його стилі, хоча бувають і винятки. У шлюбі він найдійний партнер, а не пристрастний романтик. Володимир любить дітей, але, швидше за все, турбота про них найбільше ляже на плечі його дружини. Дмитрий - в переводе означает "посвященный богине Деметре". Человек, имя которого Дмитрий, поражает своей настойчивостью, изобретательностью и оригинальным мышлением. Однако его страсть к свободе иногда делает сложным перенос ограничений. Эти черты характера делают Дмитрия привлекательным и интересным для окружающих. Его настойчивость вдохновляет других, а оригинальные идеи и решения только усиливают его привлекательность. Дмитрий также является надежным и преданным другом, который ценит хорошую компанию и может по случаю выпить, но при этом он не страдает зависимостью от алкоголя.

в переводе означает "посвященный богине Деметре". Человек, имя которого Дмитрий, поражает своей настойчивостью, изобретательностью и оригинальным мышлением. Однако его страсть к свободе иногда делает сложным перенос ограничений. Эти черты характера делают Дмитрия привлекательным и интересным для окружающих. Его настойчивость вдохновляет других, а оригинальные идеи и решения только усиливают его привлекательность. Дмитрий также является надежным и преданным другом, который ценит хорошую компанию и может по случаю выпить, но при этом он не страдает зависимостью от алкоголя. Иван - в переводе означает означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.

в переводе означает означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ. Николай - в переводе означает "победитель народов". Николай - мужчина с сильной волей и четкими целями, он склонен усердно трудиться. Он обладает хорошей находчивостью и размышленностью, постоянно приходит на новые идеи для дополнительного заработка. В качестве руководителя, если у него такая роль, он бывает строгим и решительным, иногда даже склонен к деспотизму, что может проявляться в угнетении и навязывании своего мнения подчиненным. В своей работе он часто руководствуется эмоциями, а не всегда здравым смыслом, и если что-то идет не по плану, то иногда он может утратить самообладание. Однако, Коля способен признавать свои ошибки и учиться на них.

в переводе означает "победитель народов". Николай - мужчина с сильной волей и четкими целями, он склонен усердно трудиться. Он обладает хорошей находчивостью и размышленностью, постоянно приходит на новые идеи для дополнительного заработка. В качестве руководителя, если у него такая роль, он бывает строгим и решительным, иногда даже склонен к деспотизму, что может проявляться в угнетении и навязывании своего мнения подчиненным. В своей работе он часто руководствуется эмоциями, а не всегда здравым смыслом, и если что-то идет не по плану, то иногда он может утратить самообладание. Однако, Коля способен признавать свои ошибки и учиться на них. Тихон - в переводе означает "судьба", "случай". Взрослый Тихон проявляет большую спокойствие по сравнению с его детством. Он становится зрелым и нацеленным на достижение целей мужчиной, обладая огромным запасом жизненной энергии. Занятия спортом способствуют укреплению его воли и развивают трудолюбие. Он умеет настойчиво добиваться поставленных целей и решительно решать множество проблем, возникающих на пути к успеху. Следует отметить его взвешенный и неторопливый характер. Он не одобряет спешку и предпочитает все тщательно рассчитать, прежде чем браться за дело.

в переводе означает "судьба", "случай". Взрослый Тихон проявляет большую спокойствие по сравнению с его детством. Он становится зрелым и нацеленным на достижение целей мужчиной, обладая огромным запасом жизненной энергии. Занятия спортом способствуют укреплению его воли и развивают трудолюбие. Он умеет настойчиво добиваться поставленных целей и решительно решать множество проблем, возникающих на пути к успеху. Следует отметить его взвешенный и неторопливый характер. Он не одобряет спешку и предпочитает все тщательно рассчитать, прежде чем браться за дело. Ян - в переводе означает означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 26 сентября: женские имена

Согласно новому православному календарю, в этот день женщины не празднуют именины.

Кто родился 26 сентября

Петр Порошенко , украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины;

, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины; Серена Уильямс , американская теннисистка-профессионал, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс;

, американская теннисистка-профессионал, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс; Юлия Остапчук , украинская борчиха;

, украинская борчиха; Евгений Пронюк , украинский правозащитник и диссидент;

, украинский правозащитник и диссидент; Брайан Ферри , британский певец, автор песен, лидер глэм-артрок-группы Roxy Music;

, британский певец, автор песен, лидер глэм-артрок-группы Roxy Music; Томас Стернз Элиот, американский поэт и драматург, Нобелевский лауреат.

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