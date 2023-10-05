УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Именины 6 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
5 октября 2023, 07:17
В этот день октября именины празднуют женщины с именем Ираида и Раиса.
День ангела 6 октября
День ангела 6 октября / Коллаж Главред, фото flickr (lindnerbm), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 6 октября по новому православному календарю.

Именины 6 октября: мужские имена

  • Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Иннокентий - в переводе означает "невинный";
  • Николай - в переводе означает "победитель народов".
  • Петр - в переводе означает "скала", "камень";
  • Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 6 октября: женские имена

Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.

Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.

видео дня

Кто родился 6 октября

  • Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Украины;
  • Элизабет Шу, американская киноактриса;
  • Риккардо Джаккони, американский астрофизик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике 2002 года "за создание рентгеновской астрономии и изобретение рентгеновского телескопа";
  • Михаил Грицюк, выдающийся украинский скульпторЛуи;
  • Филипп I, король Франции.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов — Блинкен

США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов — Блинкен

07:32 Мир
Ночью в нескольких городах звучали взрывы во время тревоги: что известно

Ночью в нескольких городах звучали взрывы во время тревоги: что известно

06:38 Украина
Военная помощь закончится: президент Словакии поддержала антиукраинскую партию

Военная помощь закончится: президент Словакии поддержала антиукраинскую партию

00:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

07:32

США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов — Блинкен

07:17

Именины 6 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Безумная загадка для гениев: нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд

06:38

Ночью в нескольких городах звучали взрывы во время тревоги: что известно

06:35

Почему нельзя говорить "попередити хворобу": Авраменко предостерег от популярной ошибкиВидео

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
06:22

Украинская стена плача как рубиконмнение

05:00

Что делать, если потерял телефон на улице: способы, которые должен знать каждый

04:37

За 10 секунд найдите жену моряка: потренируйте творческое мышление этой головоломкой

04:15

Свитан рассказал, сможет ли "бавовна" в Москве повлиять на Путина

Реклама
03:43

Сделал раз - забыл навсегда: что делать, если завелись жучки в крупе

03:10

Бомбочки для ванны своими руками: самый простой вариант, который под силу каждому

02:15

Звездная украинская прыгунья посветила округлым бюстом в откровенном купальникеВидео

01:46

"Этот процесс уже идёт": Свитан оценил шансы на развал РоссииВидео

00:15

Военная помощь закончится: президент Словакии поддержала антиукраинскую партию

04 октября, среда
23:23

"Исчерпают ресурсы": Италия цинично высказалась о "переговорах" Украины и РФ

22:57

Промоутер рассказал, без какого фактора бой между Усиком и Фьюри не состоится

22:51

Названо идеальное время, когда включать бытовую технику, чтобы экономить свет

22:11

Германия даст Украине новую систему IRIS-T и дюжину зениток Gepard - Bloomberg

21:57

Поймали с кучей денег: мэра Сум арестовали с возможностью выйти под залог

21:23

У РФ нехватка снарядов, но расслабляться нельзя: эксперт раскрыл подвох

Реклама
21:22

США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

21:00

"Ситуация адская": ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

20:50

Даже после пластики дед: Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова

20:34

Врач-диетолог удивила всех: почему женщинам не нужен пресс

20:03

Виктория Бекхэм впервые рассказала про измену Дэвида - как выглядит соперница

19:58

Любительница бобрятины права, но ударом по Сибири ограничиваться не следует!мнение

19:46

Миллион патронов: армия США передала ВСУ боеприпасы, которые отобрала у Ирана

19:27

Температура опустится почти до 0°: где в Украине будет настоящая холодина

19:20

Всего одна кулинарная хитрость сделает ваши булочки с корицей воздушными: рецепт

19:11

Продавали оружие и детскую порнографию: СБУ разоблачила кучу промосковских попов

19:10

Симоньян заслуживает почетную грамоту от ГУРмнение

18:56

Игравший вместе с Зеленским актер Деревянко стал путинистом и поехал на Донбасс

18:50

Редкое зрелище: Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа

18:39

Какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым: эксперт назвал 5 позиций

18:30

Выборы во время войны: Зеленский назвал 2 условия для их проведения

18:16

Какое оружие Путин будет выпрашивать у Си в Китае: раскрыты важные детали

18:12

Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

17:55

В "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях:

17:50

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ продолжают контрнаступление на юге

17:28

Что сделать 5 октября, чтобы не нуждаться в деньгах: приметы и запреты дня

Реклама
17:20

Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток

17:01

"Будоражит страну": на Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете

16:56

Назван "самый вспыльчивый" знак зодиака: с интеллектом тоже проблема

16:35

"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

16:15

Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

16:09

В Киеве ресторан месяцами нарушал комендантский час: как отреагировали в МВД

16:07

Сгорбленный и без Брежневой: как сейчас выглядит Константин Меладзе

15:40

NYT: Россия изменила тактику боев, для ВСУ - это новое препятствие

15:30

Аэродромы будут гореть: эксперт рассказал о значении кассетных ракет ATACMS

15:17

Кто стал советником 2-го эпизода "вокальных батлов" Голосу країни на 1+1 Украина

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять