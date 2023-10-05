Именины 6 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 6 октября по новому православному календарю.
Именины 6 октября: мужские имена
- Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";
- Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
- Иннокентий - в переводе означает "невинный";
- Николай - в переводе означает "победитель народов".
- Петр - в переводе означает "скала", "камень";
- Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 6 октября: женские имена
Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.
Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.
Кто родился 6 октября
- Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Украины;
- Элизабет Шу, американская киноактриса;
- Риккардо Джаккони, американский астрофизик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике 2002 года "за создание рентгеновской астрономии и изобретение рентгеновского телескопа";
- Михаил Грицюк, выдающийся украинский скульпторЛуи;
- Филипп I, король Франции.
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