Как отдыхаем и что празднуем: названы выходные в феврале 2021 в Украине

Выходные в феврале 2021 (Украина): рабочие дни и праздники / 1zoom.ru

Праздники в феврале 2021 года в Украине встречаются часто. Есть и большие церковные, и очень популярные светские. А вот выходные на февраль 2021 Украина назначила скупо.

Как Украина отдыхает в феврале 2021 года: какие выходные предусмотрены и сколько всего рабочих дней – выяснил Главред.

Выходные в феврале 2021 (Украина)

В январе украинцы отдыхали часто и подолгу. Февраль в этом плане баловать будет меньше. Правда, и сам месяц – самый короткий в году, так что рабочих дней будет меньше самих по себе.

Читайте такжеТарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраляА из-за того, что февраль в 2021 году начинается в понедельник – у украинцев будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений.

Соответственно, рабочих дней остается двадцать. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Праздники в феврале 2021

2 февраля – День сурка – детальнее читайте в нашем материале День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник,

– День сурка – детальнее читайте в нашем материале День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник, 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака,

– Всемирный день борьбы против рака, 6 февраля – Международный день бармена,

– Международный день бармена, 9 февраля – Международный день стоматолога,

– Международный день стоматолога, 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке,

– Международный день женщин и девочек в науке, 12 февраля – китайский Новый год 2021 – детальнее читайте в нашем материале Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп,

– китайский Новый год 2021 – детальнее читайте в нашем материале Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп, 13 февраля – Всемирный день радио,

– Всемирный день радио, 14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных),

– День Святого Валентина (День влюбленных), 15 февраля – Сретение Господне – детальнее читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать,

– Сретение Господне – детальнее читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать, 19 февраля – День Государственного герба Украины,

– День Государственного герба Украины, 20 февраля – День Героев Небесной Сотни,

– День Героев Небесной Сотни, 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка,

– Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины.

А все посты и праздники февраля 2021 Главред собрал в материале Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов.