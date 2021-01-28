Как отдыхаем и что празднуем: названы выходные в феврале 2021 в Украине

Как Украина отдыхает в феврале 2021 года: какие выходные предусмотрены и сколько всего рабочих дней – выяснил Главред.
Праздники в феврале 2021 года в Украине встречаются часто. Есть и большие церковные, и очень популярные светские. А вот выходные на февраль 2021 Украина назначила скупо.
Как Украина отдыхает в феврале 2021 года: какие выходные предусмотрены и сколько всего рабочих дней – выяснил Главред.
Выходные в феврале 2021 (Украина)
В январе украинцы отдыхали часто и подолгу. Февраль в этом плане баловать будет меньше. Правда, и сам месяц – самый короткий в году, так что рабочих дней будет меньше самих по себе.
Читайте такжеТарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраляА из-за того, что февраль в 2021 году начинается в понедельник – у украинцев будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений.
Соответственно, рабочих дней остается двадцать. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.
Праздники в феврале 2021
- 2 февраля – День сурка – детальнее читайте в нашем материале День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник,
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака,
- 6 февраля – Международный день бармена,
- 9 февраля – Международный день стоматолога,
- 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке,
- 12 февраля – китайский Новый год 2021 – детальнее читайте в нашем материале Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп,
- 13 февраля – Всемирный день радио,
- 14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных),
- 15 февраля – Сретение Господне – детальнее читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать,
- 19 февраля – День Государственного герба Украины,
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни,
- 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка,
- 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины.
А все посты и праздники февраля 2021 Главред собрал в материале Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов.