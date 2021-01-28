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Как отдыхаем и что празднуем: названы выходные в феврале 2021 в Украине

28 января 2021, 17:55
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Как Украина отдыхает в феврале 2021 года: какие выходные предусмотрены и сколько всего рабочих дней – выяснил Главред.

Выходные в феврале 2021 Украина рабочие дни и праздники
Выходные в феврале 2021 (Украина): рабочие дни и праздники / 1zoom.ru

Праздники в феврале 2021 года в Украине встречаются часто. Есть и большие церковные, и очень популярные светские. А вот выходные на февраль 2021 Украина назначила скупо.

Как Украина отдыхает в феврале 2021 года: какие выходные предусмотрены и сколько всего рабочих дней – выяснил Главред.

Выходные в феврале 2021 (Украина)

В январе украинцы отдыхали часто и подолгу. Февраль в этом плане баловать будет меньше. Правда, и сам месяц – самый короткий в году, так что рабочих дней будет меньше самих по себе.

Читайте такжеТарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраляА из-за того, что февраль в 2021 году начинается в понедельник – у украинцев будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений.

Соответственно, рабочих дней остается двадцать. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Праздники в феврале 2021

  • 2 февраля – День сурка – детальнее читайте в нашем материале День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник,
  • 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака,
  • 6 февраля – Международный день бармена,
  • 9 февраля – Международный день стоматолога,
  • 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке,
  • 12 февраля – китайский Новый год 2021 – детальнее читайте в нашем материале Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп,
  • 13 февраля – Всемирный день радио,
  • 14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных),
  • 15 февраля – Сретение Господне – детальнее читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать,
  • 19 февраля – День Государственного герба Украины,
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни,
  • 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка,
  • 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины.

А все посты и праздники февраля 2021 Главред собрал в материале Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов.

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