Какой праздник завтра 14 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 14 октября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (Lali Masriera), azbyka

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 14 октября.

Что произошло 14 октября в истории – Украина и мир

1770 год - основание Александровской крепости;

- основание Александровской крепости; 1921 год - у Києві розпочав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви;

- у Києві розпочав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви; 1942 год - официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН;

- официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН; 1943 год - Запорожье освобождено от немецко-фашистских захватчиков;

- Запорожье освобождено от немецко-фашистских захватчиков; 1964 год - отставка Никиты Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Леонид Брежнев становится Первым секретарём ЦК КПСС и главой СССР;

- отставка Никиты Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Леонид Брежнев становится Первым секретарём ЦК КПСС и главой СССР; 1964 год - Мартин Лютер Кинг удостоен Нобелевской премии мира;

- Мартин Лютер Кинг удостоен Нобелевской премии мира; 2017 год - теракты в Могадишо, более 580 погибших.

Какой праздник 14 октября в мире

Праздники в мире:

Международный день стандартизации

Кто празднует именины 14 октября

День ангела 14 октября согласно новому церковному календарю празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян и Вера.

видео дня

Какой сегодня церковный праздник 14 октября

Согласно новому церковному календарю 14 октября в Украине празднуют священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий страдали в период правления императора Нерона (54–68 годы н.э.). Святой Назарий родился в Риме, и с ранних лет он принял решение посвятить свою жизнь проповеди учения Христа и помощи христианам, которых преследовали. В этой связи, он покинул Рим и направился в Милан.

Посещая христиан, находившихся в медиоланской тюрьме, Назарий познакомился с двумя близнецами, Протасием и Гервасием. За свою веру в Христа они были заключены в тюрьму язычниками. Святой Назарий полюбил близнецов и старался облегчить их страдания в меру своих сил. За это он подвергся избиению со стороны язычников и был изгнан из Милана. Назарий отправился в Галлию, где успешно проповедовал христианство и привлек множество язычников к вере.

Позднее, Назария и Келсия освободили, и они посетили Гервасия и Протасия, находившихся в тюрьме. Об этом событии стали известно Нерону, который приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре после этого жертвой казни стали также святые братья Гервасий и Протасий.

Также в этот день в Украине отмечают преподобной Параскевы Сербской. Святая Параскева родилась в богатой и набожной семье в Сербии. После смерти своего отца, Параскева решила оставить родительский дом вместе со своим братом, святителем Евфимием, и посвятить себя аскетической жизни. Сначала она отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где провела многие годы в молитвах и подвигах.

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