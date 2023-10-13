Какой праздник завтра 14 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 14 октября.
Что произошло 14 октября в истории – Украина и мир
- 1770 год - основание Александровской крепости;
- 1921 год - у Києві розпочав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви;
- 1942 год - официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН;
- 1943 год - Запорожье освобождено от немецко-фашистских захватчиков;
- 1964 год - отставка Никиты Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Леонид Брежнев становится Первым секретарём ЦК КПСС и главой СССР;
- 1964 год - Мартин Лютер Кинг удостоен Нобелевской премии мира;
- 2017 год - теракты в Могадишо, более 580 погибших.
Какой праздник 14 октября в мире
Праздники в мире:
- Международный день стандартизации
Кто празднует именины 14 октября
День ангела 14 октября согласно новому церковному календарю празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян и Вера.
Какой сегодня церковный праздник 14 октября
Согласно новому церковному календарю 14 октября в Украине празднуют священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий страдали в период правления императора Нерона (54–68 годы н.э.). Святой Назарий родился в Риме, и с ранних лет он принял решение посвятить свою жизнь проповеди учения Христа и помощи христианам, которых преследовали. В этой связи, он покинул Рим и направился в Милан.
Посещая христиан, находившихся в медиоланской тюрьме, Назарий познакомился с двумя близнецами, Протасием и Гервасием. За свою веру в Христа они были заключены в тюрьму язычниками. Святой Назарий полюбил близнецов и старался облегчить их страдания в меру своих сил. За это он подвергся избиению со стороны язычников и был изгнан из Милана. Назарий отправился в Галлию, где успешно проповедовал христианство и привлек множество язычников к вере.
Позднее, Назария и Келсия освободили, и они посетили Гервасия и Протасия, находившихся в тюрьме. Об этом событии стали известно Нерону, который приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре после этого жертвой казни стали также святые братья Гервасий и Протасий.
Также в этот день в Украине отмечают преподобной Параскевы Сербской. Святая Параскева родилась в богатой и набожной семье в Сербии. После смерти своего отца, Параскева решила оставить родительский дом вместе со своим братом, святителем Евфимием, и посвятить себя аскетической жизни. Сначала она отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где провела многие годы в молитвах и подвигах.
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