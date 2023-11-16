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Какой праздник завтра 17 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
16 ноября 2023, 06:07
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 17 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (zwenzini), diomedes2.livejournal.com

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 17 ноября.

Что произошло 17 ноября в истории – Украина и мир

1804 год - Основан университет в Харькове.

1869 год - в Египте официально открылся Суэцкий канал.

видео дня

1939 год - тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря. В память об этом событии Украина, согласно Указу Президента, вместе с мировым сообществом отмечает День студента.

1994 год - Верховная Рада Украины отменила Декларацию о суверенитете Крыма.

2000 год - Украина никогда не будет ядерной державой, заявил экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета.

Какой праздник 17 ноября в мире

  • Международный день недоношенных детей
  • Международный день студентов

Кто празднует именины 17 ноября

Согласно новому церковному календарю 17 ноября в Украине именины празднуют: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян и Виктория.

Какой сегодня церковный праздник 17 ноября

Согласно новому церковному календарю 17 ноября - святителя Григория, епископа Неокесарийского.

Святитель Григорий, известный также как Григорий Тауматург (Чудотворец), был христианским богословом и епископом Неокесарии в Каппадокии, одним из великих отцов Церкви. Его житие и труды оставили значительный след в христианской традиции.

Празднование святителя Григория в православной церкви связано с чтением его богословских трудов и воспоминанием о его духовном наставничестве. Поклонение святому Григорию Тауматургу включает в себя молитвы и благословения, обращенные к нему как к заступнику и молитвеннику перед Богом. Верующие приходят к его мощам с молитвами о заступничестве и помощи в духовной жизни.

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