Какой праздник завтра 23 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 23 октября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (kristian fagerström), 24 канал

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 23 октября.

Что произошло 23 октября в истории – Украина и мир

1917 год - Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.

1946 год - началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

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1956 год - в столице Венгрии, Будапеште началось антисоветское восстание.

1990 год - Верховная Рада УССР, в результате Революции на Граните проголосовала за отставку Премьер-министра Масола.

1994 год - Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

2001 год - компания Apple представляет первый iPod.

Какой праздник 23 октября в мире

Праздники в мире:

День осведомленности о синдроме Кабуки;

День сотворения Земли;

Международный день снежного барса;

День организатора ток-шоу.

Кто празднует именины 23 октября

День ангела 23 октября согласно новому церковному календарю празднуют: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергий, Симон, Степан, Фома, Яков.

Какой сегодня церковный праздник 23 октября

Согласно новому церковному календарю 23 октября в Украине празднуют апостола Иакова, брата Господня. Апостол Иаков был одним из учеников Иисуса Христа и входил в группу, известную как "братья Господни", так как они были потомками Иосифа Обручника от его первой жены. Святой апостол Иаков был первым епископом Иерусалимской церкви и руководил Апостольским Собором в 51 году. Он также написал Соборное послание, подчеркивающее важность совершения добрых дел для спасения. Апостол Иаков был казнен в мученической смерти в 63 году, когда его сбросили с портика храма и нанесли смертельный удар по голове.

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