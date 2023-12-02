Какой праздник завтра 3 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 3 декабря.
Что произошло 3 декабря в истории – Украина и мир
1984 год - Произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф - в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибло более 2000 человек, а 20 тысяч - потеряли зрение.
1989 год - После 2-дневной неофициальной встречи руководитель СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи противостояния двух идеологических систем - "Холодной войны".
1991 год - независимость Украины признала Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине.
1992 год - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем инвалидов.
2004 год - Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы
Какой праздник 3 декабря в мире
Праздники в мире:
- Международный день людей с инвалидностью
- Всемирный день компьютерной графики
- Международный день борьбы против пестицидов
Кто празднует именины 3 декабря
Согласно новому церковному календарю 3 декабря в Украине именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна.
Какой сегодня церковный праздник 3 декабря
Согласно новому церковному календарю 3 декабря - день памяти пророка Софония. Пророк Софония — древнееврейский пророк, чьи пророчества входят в состав Ветхого Завета Библии. Его имя происходит от ивритского слова, означающего "Сокрытый или Защищенный Господом". Софония пророчествовал в VII веке до нашей эры, в период царствования Иосии в Иудее.
Книга пророка Софонии в Библии состоит из трех глав и содержит предсказания о будущих событиях, а также обращения к народу Израиля. Пророк предсказывает наступление "дня Господня", когда Бог судит грешников, но также обещает милость и спасение тем, кто обратится.
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