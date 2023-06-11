Какой сегодня праздник 11 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 11 июня значит для Украины.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-11-iyunya-chto-v-etot-den-proizoshlo-i-kogo-pozdravlyat-10476979.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник 11 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 11 июня годами ранее, какой праздник 11 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 11 июня

11 июня 1496 года Колумб завершил свое второе путешествие. В этот день 1742 года была изобретена кухонная плита Бенджамином Франклином.

11 июня 1921 года Украина объявила начало борьбы с беспризорностью. В 1965 году в этот день королева Елизавета наградила музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи.

видео дня

Также в этот день в1990 году Верховная Рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени, с тех пор время отличается от российского и соответствует часовым поясам.

11 июня кто родился – важные лица в истории

В 1857 году родился Рихард Штраусс, немецкий композитор, известный на весь мир, а вот 11 июня 1959 года родился актер Хью Лори, который стал известен на весь мир ролями в комедийных сериалах.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

Для мира 11 июня это День неукротимой страсти и День поиска новой звезды, а в США это День бракосочетаний.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 11 июня

В Церкви 11 июня отмечается День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской. Она в союзе с другими монахами боролась против ереси, за что была подвергнута мучениям и сожжена.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 11 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 11 июня, отметят:

Мужские имена: Игнат, Никита.

Также вам может быть интересно: