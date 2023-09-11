Какой сегодня праздник 11 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 11 сентября значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 11 сентября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

День в истории 11 сентября – что произошло в мире и Украине

11 сентября 1919 года армия УНР освободила Умань. В этот же день в 1943 году создали хор имени Веревки. 11 сентября 1993 года в Киеве открыли памятник жертвам Голодомора 32-33 годов. Также в этот день 1997 года в Украине вступила в силу Европейская конвенция по правам человека.

Что за праздник 11 сентября в Украине и мире

11 сентября отмечается День памяти жертв фашизма, Всемирный день журавля, Национальный день памяти погибших в результате теракта 2001 года в Нью-Йорке. В Украине 11 сентября – День танкиста и День работников нефтевой и газовой промышленности.

Какой праздник 11 сентября по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память Ивана Предтечи. В этот день казнили Ивана Предтечу, который покрестил самого Иисуса Христа.

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У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 11 сентября

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 11 сентября, отметят:

Мужские имена: Ян, Иван, Иоанн.

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