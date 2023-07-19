Какой сегодня праздник 19 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 июля годами ранее, какой праздник 19 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Какие события произошли 19 июля – мир и Украина
19 июля 1900 года в Париже открылось метро. В 1940 году в Англии во время войны запретили продавать новые машины. В 1946 году Мэрилин Монро прошла первую кинопробу и заключила контракт с киностудией 20 век Фокс.
В этот день 1959 года начали арестовывать членов Украинского Национального комитета – диссидентов, которые работали в период с 1957 по 1962 года и готовили осознанных патриотов для националистической работы на востоке Украины.
В 1994 году 19 июля на должность Президента Украины вступил Леонид Кучма и сменил собою Леонида Кравчука.
Какой праздник 19 июля 2023
19 июля в Украине отмечают День тренера, этот праздник был внесен в календарь профессиональных праздников в 2021 году. Также 19 июля отмечается День новых друзей.
Какой праздник 19 июля - церковный
В Церкви в этот день чтится память преподобного Сисоя Великого, который жил в Египетской пустыне и провел там 60 лет одиночества. За эти года он достиг высокой чистоты духа и получил дар чудотворца, с помощью которого вернул к жизни умершего юношу. Лицо Сисоя Великого сияло на смертном одре.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 19 июля, отметят:
Мужские имена: Александр, Анатолий, Андрей, Валентин, Виктор и Василий.
Женские имена: Марфа, Ульяна.
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