Какой сегодня праздник 19 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 19 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 19 июля / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 июля годами ранее, какой праздник 19 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Какие события произошли 19 июля – мир и Украина

19 июля 1900 года в Париже открылось метро. В 1940 году в Англии во время войны запретили продавать новые машины. В 1946 году Мэрилин Монро прошла первую кинопробу и заключила контракт с киностудией 20 век Фокс.

В этот день 1959 года начали арестовывать членов Украинского Национального комитета – диссидентов, которые работали в период с 1957 по 1962 года и готовили осознанных патриотов для националистической работы на востоке Украины.

видео дня

В 1994 году 19 июля на должность Президента Украины вступил Леонид Кучма и сменил собою Леонида Кравчука.

Какой праздник 19 июля 2023

19 июля в Украине отмечают День тренера, этот праздник был внесен в календарь профессиональных праздников в 2021 году. Также 19 июля отмечается День новых друзей.

Какой праздник 19 июля - церковный

В Церкви в этот день чтится память преподобного Сисоя Великого, который жил в Египетской пустыне и провел там 60 лет одиночества. За эти года он достиг высокой чистоты духа и получил дар чудотворца, с помощью которого вернул к жизни умершего юношу. Лицо Сисоя Великого сияло на смертном одре.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 19 июля, отметят:

Мужские имена: Александр, Анатолий, Андрей, Валентин, Виктор и Василий.

Женские имена: Марфа, Ульяна.

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