Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 20 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 20 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 20 августа годами ранее, какой праздник 20 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 20 августа – что произошло в мире и Украине

20 августа 1896 года в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира. Также в этот день в 2896 году в США запатентовали телефон с наборным диском. Годами позже, 20 августа 1925 года основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г.Шевченко". Также 20 августа 1941 году красная армия во время отступления подорвала ДнепроГЭС, в результате подрыва погибло более 100 тысяч человек.

Что за праздник 20 августа в Украине и мире

20 августа отмечается Всемирный день лени, Всемирный день бездомных животных и Всемирный день комара.

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Какой святой праздник 20 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Пимена, который попросил у Бога продолжения своих детских страданий и постриг. Преподобный провел года в тяжелой болезни, однако сам служил исцелял немощных.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 20 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 20 августа, отметят:

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Иван, Дмитрий.

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