Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 20 августа годами ранее, какой праздник 20 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 20 августа – что произошло в мире и Украине
20 августа 1896 года в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира. Также в этот день в 2896 году в США запатентовали телефон с наборным диском. Годами позже, 20 августа 1925 года основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г.Шевченко". Также 20 августа 1941 году красная армия во время отступления подорвала ДнепроГЭС, в результате подрыва погибло более 100 тысяч человек.
Что за праздник 20 августа в Украине и мире
20 августа отмечается Всемирный день лени, Всемирный день бездомных животных и Всемирный день комара.
Какой святой праздник 20 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память преподобного Пимена, который попросил у Бога продолжения своих детских страданий и постриг. Преподобный провел года в тяжелой болезни, однако сам служил исцелял немощных.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 20 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 20 августа, отметят:
Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Иван, Дмитрий.
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