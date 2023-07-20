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Какой сегодня праздник 20 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
20 июля 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 20 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 20 июля
Какой сегодня праздник 20 июля / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 20 июля годами ранее, какой праздник 20 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 20 июля – что произошло в мире и Украине

20 июля 1917 года была зарегистрирована торговая марка "BMW" , в этот день в 1944 году немецкая оппозиция совершила переворот с целью убить Гитлера.

20 июля 1960 года в мире впервые выбрали женину на роль главы правительства в Шри-Ланке.

видео дня

В этот же день 1969 года Американский космический корабль впервые приземлился на Луну.

Какие праздники отмечаются 20 июля

Для мира и Украины 20 июля – это Международный день шахмат. Его стали отмечать с 1966 года. Также в этот день радуются сладкоежки – 20 июля отмечается День торта, впервые этот праздник отметили в 2011 году.

Что за церковный праздник 20 июля

В Церкви в этот день чтится память святых Хомы и Акакия. Хома жил в Девятом столетии, отказался от всех светских дел и подчинил свое тело духу, поборов все соблазны. Умер Хома в глубокой старости.

Акакия был покорным послушником в монастыре и вытерпел все издевательства своего наставника, после чего умер. Смерть Акакия заставила наставник обратиться в христианство.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 20 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 20 июля, отметят:

Мужские имена: Вячеслав, Сергей.

Женские имена: Маргарита, Анастасия.

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