Какой сегодня праздник 21 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 21 июля годами ранее, какой праздник 21 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 21 июля – что произошло в мире и Украине
21 июля 1983 года на антарктической станции "Восток" зафиксировали самую низкую температуру на планете – минус 89, 2 градуса по Цельсию.
Также в этот в 1992 году Сторожевой Корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.
Какой праздник 21 июля 2023 года
Во всем мире 21 июля отмечается Международный день вредной еды.
Какой церковный праздник в Украине 21 июля
В Церкви в этот день чтится память великомученика Прокопия. Великомученик жил в Изриле и вел праведную жизнь. Был чтецом и прогонял злых духов возложением своих рук. Убили его язычники.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 21 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 21 июля, отметят:
Мужские имена: Андрей, Виктор, Даниил. Дмитрий.
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