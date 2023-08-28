Какой сегодня праздник 28 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 28 августа значит для Украины.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-28-avgusta-kogo-nuzhno-pozdravit-v-etot-den-10496170.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник 28 августа / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 28 августа годами ранее, какой праздник 28 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 28 августа – что произошло в мире и Украине

28 августа 1921 года в Киеве расстреляли 47 членов Центрального Украинского Повстанческого Комитета, среди них был Григорий Чупринка. В этот же день в Японии основали компанию "Toyota". В 1996 году в этот день развелисб принц Чральз и принцесса Диана после 15 лет брака и 4 лет жизни порознь.

Что за праздник 28 августа в Украине и мире

28 августа отмечается День мечты, в Украине в этот день – День Шахтера и День города Донецка.

видео дня

Какой святой праздник 28 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день отмечается конец земной жизни Девы Марии и ее переход в Царство Небесное. Этот день – один из главных праздников Православной Церкви.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 28 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 28 августа, отметят:

Женские имена: Мария.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.