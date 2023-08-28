Какой сегодня праздник 28 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 28 августа годами ранее, какой праздник 28 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 28 августа – что произошло в мире и Украине
28 августа 1921 года в Киеве расстреляли 47 членов Центрального Украинского Повстанческого Комитета, среди них был Григорий Чупринка. В этот же день в Японии основали компанию "Toyota". В 1996 году в этот день развелисб принц Чральз и принцесса Диана после 15 лет брака и 4 лет жизни порознь.
Что за праздник 28 августа в Украине и мире
28 августа отмечается День мечты, в Украине в этот день – День Шахтера и День города Донецка.
Какой святой праздник 28 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день отмечается конец земной жизни Девы Марии и ее переход в Царство Небесное. Этот день – один из главных праздников Православной Церкви.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 28 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 28 августа, отметят:
Женские имена: Мария.
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