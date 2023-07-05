Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 5 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 5 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 июля годами ранее, какой праздник 5 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 5 июля

5 июля 1919 года войска УНР заняли Жмеринку после 9 часов боя. В 1941 году 5 июля депортировали в Берлин Степана Бандеру.

В 1965 году 5 июля в Киеве приступили к строительству жилмассива Оболонь.

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Что за праздник сегодня 5 июля – Украина и мир

5 июля в Украине – День освобождения Краматорска и Славянска от террористов в 2014 году. В мире 5 июля отмечается День бикини и День трудоголиков.

5 июля – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Евсевия. Святой жил в 4 веке и прославился защитой православия. Погиб он от рук женщины, которая пробила ему голову черепицей с крыши.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 5 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 5 июля, отметят:

Мужские имена: Василий, Геннадий, Григорий, Федор

Женские имена: Ульяна.

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