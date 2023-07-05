Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 июля годами ранее, какой праздник 5 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 5 июля
5 июля 1919 года войска УНР заняли Жмеринку после 9 часов боя. В 1941 году 5 июля депортировали в Берлин Степана Бандеру.
В 1965 году 5 июля в Киеве приступили к строительству жилмассива Оболонь.
Что за праздник сегодня 5 июля – Украина и мир
5 июля в Украине – День освобождения Краматорска и Славянска от террористов в 2014 году. В мире 5 июля отмечается День бикини и День трудоголиков.
5 июля – церковный праздник
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Евсевия. Святой жил в 4 веке и прославился защитой православия. Погиб он от рук женщины, которая пробила ему голову черепицей с крыши.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 5 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 5 июля, отметят:
Мужские имена: Василий, Геннадий, Григорий, Федор
Женские имена: Ульяна.
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