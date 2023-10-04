Какой сегодня праздник 5 октября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, что за праздник 5 октября в Украине и мире.

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Какой сегодня праздник 5 октября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 октября годами ранее и что за праздник 5 октября в Украине.

5 октября - что произошло в истории

В этот день в 1933 году режиссер Лесь Курбас был уволен из харьковского театра "Березиль" за "национализм". 5 октября 1941 года в Киеве образовался Украинский национальный совет. В 1962 году 5 октября вышел первый сингл группы "Битлз".

Что за праздник 5 октября в Украине и мире

5 октября отмечается Всемирный день учителя, а также День детского церебрального паралича. Помимо этого, 5 октября – это Международный день борьбы с проституцией.

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Какой 5 октября церковный праздник

В этот день в церкви чтят память мученика Фоку. По преданию, он родился в городе Синопе и в зрелые годы стал епископом. Благодаря своим проповедям обратил в христианство многих язычников, за что его мучал император Траян.

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