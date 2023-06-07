Какой сегодня праздник 7 июня: что отмечают в мире и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и кого нужно не забыть поздравить в этот день.

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Какой сегодня праздник 7 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 июня годами ранее, какой праздник 7 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 7 июня

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями для всего мира.

В этот день, в 1776 году все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, отдали голоса за независимость. Также в этот день, в 1903 году французский ученый Пьер Кюри объявил о том, что открыл новый химический элемент – полоний.

видео дня

Также 7 июня в 1919 году в Нью-Йорке впервые провели письменные тесты для получения прав.

7 июня 1960 года женщинам Саудовской Аравии позволили получать образование.

7 июня кто родился – важные лица в истории

7 июня 1837 года родился Алоис Гитлер – отец Адольфа Гитлера.

Также в это день в 1917 году родился знаменитый американский певец и актер Дин Мартин. В 1942 году в этот день был рожден политический деятель Муаммар Каддафи, которого убили в 2011 году.

Какой сегодня праздник – что отмечают в этот день

7 июня отмечается Международный день специалистов в сфере снабжения, Всемирный день заботы, Всемирный день бега и День шоколадного мороженого.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 7 июня

Сегодня, 7 июня, в церкви отмечается третье нахождение председателя Иоанна Предтечи. Состоялось оно около 850 года. Тогда в Константинополе был беспорядок: Иоанна Златоуста отправили в ссылку, а главу Иона Предтечи отнесли в город Эмес.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 7 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют своих детей.

Именины сегодня, 7 июня, отметят:

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Федор.

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