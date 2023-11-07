УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой сегодня праздник 7 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
7 ноября 2023, 06:59
Главред расскажет, какой праздник 7 ноября в Украине и мире.
Какой сегодня праздник 7 ноября
Какой сегодня праздник 7 ноября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 ноября годами ранее и Какой праздник 7 ноября в Украине и мире.

Что произошло 7 ноября в истории

В этот день в 1918 году началось третье наступление большевиков на Украину. Также в этот день в 1928 году в Харькове официально открыли первый украинский и европейский небоскреб. 7 ноября в 1940 году в Канаде создали Комитет украинцев Канады. Также в этот день в Киеве начал работу первый в УССР телевизионный центр.

7 ноября - праздник в мире

7 ноября в ООН стартует Международная неделя науки и мира. В Венгрнии в этот день отмечается День оперы, а в Тунисе –День памяти.

видео дня

Какой сегодня церковный праздник 7 ноября

В этот день в церкви чтят память святой праведной Тавифы, которую, по преданию, воскресил апостол Петр и она была одной из первых христианок в Яффе.

Также вам может быт интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
праздник календарь праздников
Реклама

Главное за день

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

06:53 Украина
Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

00:17 Украина
Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

23:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:59

Какой сегодня праздник 7 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:53

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

06:25

Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

06:10

О конфликтах между военным и политическим руководствоммнение

05:30

Украину накроет самая мощная магнитная буря месяца: врывается почти 9-бальный шторм

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
04:00

Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд

03:30

Без этого Украина проиграет: военный сообщил о важном решении для победы

03:00

Как пин-ап картинка: Злата Огневич затянула формы в корсет из прозрачных кружев

02:40

"Война в Украине может перейти в позиционную": военный рассказал об угрозах

Реклама
02:00

Мега-яхту Путина за полмиллиарда евро спустили на воду в Италии - расследованиеВидео

01:29

"Украине не помешало бы чудо": военный объяснил, что поможет выиграть войну

00:17

Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

06 ноября, понедельник
23:22

Престарелый ловелас Стас Михайлов переборщил с филлерами и надул себе "вареники"

23:03

Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

23:03

Могут ли призывать в ВСУ ранее не служивших мужчин до 25 лет: юрист назвал детали

22:45

Найдите животное на этой оптической иллюзии: не все справятся с первого раза

22:22

Потап на отдыхе в Дубае засветился в компании россиянВидео

22:15

Удар по военным на Запорожье: комбрига отстранили от работы - Зеленский

22:05

Неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

21:43

Хитрость из СССР: зачем добавлять соль в подсолнечное масло

Реклама
21:38

Зеленский: Сейчас время для войны, а не для выборов

21:24

Военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой

20:45

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

20:42

Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФВидео

20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, которые стоит знать каждому

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

18:42

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:33

Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

18:32

У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

17:57

Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

17:37

Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

17:27

Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

Реклама
17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:02

Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

16:53

Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

16:52

Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закускиВидео

16:35

Какой самый быстрый и мощный мотор в мире: автолюбители обомлеют от удивления

16:33

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:28

Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

16:21

Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем СалемомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять