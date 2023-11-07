Какой сегодня праздник 7 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой праздник 7 ноября в Украине и мире.

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Какой сегодня праздник 7 ноября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 ноября годами ранее и Какой праздник 7 ноября в Украине и мире.

Что произошло 7 ноября в истории

В этот день в 1918 году началось третье наступление большевиков на Украину. Также в этот день в 1928 году в Харькове официально открыли первый украинский и европейский небоскреб. 7 ноября в 1940 году в Канаде создали Комитет украинцев Канады. Также в этот день в Киеве начал работу первый в УССР телевизионный центр.

7 ноября - праздник в мире

7 ноября в ООН стартует Международная неделя науки и мира. В Венгрнии в этот день отмечается День оперы, а в Тунисе –День памяти.

видео дня

Какой сегодня церковный праздник 7 ноября

В этот день в церкви чтят память святой праведной Тавифы, которую, по преданию, воскресил апостол Петр и она была одной из первых христианок в Яффе.

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