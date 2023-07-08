Какой сегодня праздник 8 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 8 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 8 июля годами ранее, какой праздник 8 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 8 июля – какие памятные события произошли в этот день

В 1796 году 8 июля Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

В этот же день в 2889 году вышел первый номер газеты "The Wall Street Journal".

видео дня

8 июля 1918 года в Киеве создали Государственный Сенат Украины.

Также 8 июля войска Фиделя Кастро взяли Гавану.

8 июля праздник в мире и Украине

Для Украины 8 июля важный день. В этот день отмечается праздник Семьи. Впервые день семьи отметили в 2012 году, дату выбрали неслучайно. Христиане в этот день чтят Пета и Февронию – покровителей брака.

В мире 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией и День бодиарта.

Какой праздник 8 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память мученицы Февронии. Феврония не отказалась от веры, за что была подвержена пыткам и обезглавливанию.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 8 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 8 июля, отметят:

Мужские имена: Леонид, Федор, Петр, Давид.

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