Какой сегодня праздник 8 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 8 июля годами ранее, какой праздник 8 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 8 июля – какие памятные события произошли в этот день
В 1796 году 8 июля Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
В этот же день в 2889 году вышел первый номер газеты "The Wall Street Journal".
8 июля 1918 года в Киеве создали Государственный Сенат Украины.
Также 8 июля войска Фиделя Кастро взяли Гавану.
8 июля праздник в мире и Украине
Для Украины 8 июля важный день. В этот день отмечается праздник Семьи. Впервые день семьи отметили в 2012 году, дату выбрали неслучайно. Христиане в этот день чтят Пета и Февронию – покровителей брака.
В мире 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией и День бодиарта.
Какой праздник 8 июля по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память мученицы Февронии. Феврония не отказалась от веры, за что была подвержена пыткам и обезглавливанию.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 8 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 8 июля, отметят:
Мужские имена: Леонид, Федор, Петр, Давид.
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