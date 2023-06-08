Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 8 июня значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 8 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 8 июня годами ранее, какой праздник 8 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 8 июня

В 1786 году 8 июня в Нью-Йорке впервые продали мороженое. В 1824 году Ноа Кашинг из Квебека представил патент на стиральную машину. В 1869 году запатентовали первый пылесос, сделал это изобретатель Айвз Макгаффни. Также в 1912 года в Лос-Анджелесе открыли киностудию "Universal". 8 июня 1915 года Казимир Малевич нарисовал свой первый "Черный квадрат".

Немного позже, в 1949 году вышел роман "1984" Джорджа Оруэлла, а в 1993 году началась всеукраинская забастовка шахтеров.

видео дня

8 июня 1999 года в Украине стала доступна программа международного образования.

В 2002 году в Киеве открылся кинотеатр "Киевская Русь".

8 июня кто родился – важные лица в истории

В 1951 года 8 июня на свет появилась Бонни Тайлер – британская рок-певица, а в 1977 году родился Канье Уэст – известный на весь мир рэп-исполнитель. А вот 8 июня 1989 года родилась украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Жовнир.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

Во всем мире 8 июня – это Всемирный день океанов, а также Международный день домохозяйки.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 8 июня

Сегодня, 8 июня, в церкви чтится память святого апостола Карпа. Апостола относят к 70 апостолов, он долгие годы проповедовал во Фракии.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 8 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 8 июня, отметят:

Мужские имена: Александр, Георгий, Иван, Макар, Карп

Женские имена: Елена

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