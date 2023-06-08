Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 8 июня годами ранее, какой праздник 8 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 8 июня
В 1786 году 8 июня в Нью-Йорке впервые продали мороженое. В 1824 году Ноа Кашинг из Квебека представил патент на стиральную машину. В 1869 году запатентовали первый пылесос, сделал это изобретатель Айвз Макгаффни. Также в 1912 года в Лос-Анджелесе открыли киностудию "Universal". 8 июня 1915 года Казимир Малевич нарисовал свой первый "Черный квадрат".
Немного позже, в 1949 году вышел роман "1984" Джорджа Оруэлла, а в 1993 году началась всеукраинская забастовка шахтеров.
8 июня 1999 года в Украине стала доступна программа международного образования.
В 2002 году в Киеве открылся кинотеатр "Киевская Русь".
8 июня кто родился – важные лица в истории
В 1951 года 8 июня на свет появилась Бонни Тайлер – британская рок-певица, а в 1977 году родился Канье Уэст – известный на весь мир рэп-исполнитель. А вот 8 июня 1989 года родилась украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Жовнир.
Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день
Во всем мире 8 июня – это Всемирный день океанов, а также Международный день домохозяйки.
Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 8 июня
Сегодня, 8 июня, в церкви чтится память святого апостола Карпа. Апостола относят к 70 апостолов, он долгие годы проповедовал во Фракии.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 8 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 8 июня, отметят:
Мужские имена: Александр, Георгий, Иван, Макар, Карп
Женские имена: Елена
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