Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой праздник 9 го ноября в Украине и мире.

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Какой сегодня праздник 9 ноября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels ​ / коллаж: главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, какая дата 9 ноября и Какой праздник 9 ноября по церковному календарю в Украине.

Какой праздник 9 го ноября– день в истории

В этот день в 1907 году Британский король Эдуард получил в подарок самый большой в мире диамант. В 1918 году во Львове создали исполнительный орган ЗУНР. В этот день в 1938 году в Третем рейхе состоялись массовые погромы евреев "Хрустальная ночь". Также в этот день город Сталино получил название Донецк.

Какой праздник 9 ноября в Украине и мире

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма, антисемитизма. Также это день антиядерных акций, книги рекордов Гиннеса и Всемирный день лизинга. В Украине в этот день отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

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Какой праздник 9 ноября по церковному календарю

В этот день в церкви чтят память преподобного Нестора Летописца. Он родился в 11 столетии в Киеве и стал послушником Киево-Печерского монастыря. Ценил настоящие знания, соединенные со смирением и покаянием.

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