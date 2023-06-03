Мы расскажем, кому посвящен День ангела 3 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 3 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 3 июня

Всемирный день велосипеда, созданный социологом Лешеком Сибильским и его студентами, стал инициативой, направленной на привлечение внимания общества к значимости велосипеда не только как средства улучшения физического и психического здоровья, но и на формирование культуры велосипедного движения и повышение безопасности на дорогах.

Эта инициатива нашла поддержку в 56 странах, и Организация Объединенных Наций призвала государства уделить должное внимание велосипеду в своих стратегиях развития регионов. Важность обеспечения безопасности и защиты как пешеходов, так и велосипедистов была подчеркнута в их резолюции.

Стоит отметить, что наибольшей популярностью велосипеды пользуются в Нидерландах, где они находятся у 90% населения. Дания следует вслед за ними, где более 80% людей предпочитают велосипеды. На третьем месте располагается Германия, где на велосипедах передвигаются более 75% населения.

Какой церковный праздник 3 июня?

Народный праздник Оленин день отмечается 3 июня (по старому стилю – 21 мая). В православии это дата почтения памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы.

Равноапостольной святую Елену называют за подвиги перед Церковью и возведение христианской религии в статус государственной. Православные хроники утверждают, что царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви.

Кто родился 3 июня?

3 июня родились: Сергей Ребров, украинский футболист, Рафаэль Надаль, испанский теннисист, Ален Рене, французский кинорежиссер, Бурденко Николай Нилович, выдающийся хирург украинского происхождения, один из основоположников нейрохирургии, первый президент Академии медицинских наук СССР.

День ангела 3 июня (именины)

В этот день именины празднуют Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор Ярослав.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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