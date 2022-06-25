Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

День молодежи 2022 Украина / depositphotos.com/

Всенародно любимый украинцами праздник День молодежи 2022 мы будем отмечать со всем миром, отходя от привычных дат, установленных в странах постсоветского пространства.

Праздник дня молодежи в Украине имеет свою историю. В 1994 году указом президента Леонида Кравчука День молодежи был установлен как официальный праздник. Его отмечали каждое последнее воскресение июня. В этот году день молодежи приходится на 26 июня.

Однако День молодежи 2022 Украина буде отмечать 12 августа. Именно в этот день как Международный день молодежи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе праздника молодых людей с целью "поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

В День молодежи проводятся мероприятия развлекательного, образовательного и спортивного характера с целью привлечь внимание к проблемам молодых людей. В 2022 году военное положение в Украине до 25 августа внесло свои коррективы, отменяя празднование и любые мероприятия.

Поздравление с днем молодежи в прозе и стихах, открытки и картинки

С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!

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Поздравляю с Днём молодёжи и желаю веселья, радости, бесконечной увлечённости, постоянного воодушевления и уверенных стремлений к великим победам. Пусть молодость никогда не заканчивается, пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими достижениями, успешными днями и невероятными ощущениями счастья.

С Днем молодежи

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В День молодежи всем, кто сердцем молод, пожелаю позитива, покорения вершин, сумасшедших перспектив, и удачи в начинаниях! Веселись на всю катушку, молодость все стерпит, но оставь активность эту и на зрелые года. Развивайся прогрессивно, помни про мечту. Полюби и получи взаимность, будь человеком с большой буквы!

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Всех молодых и смелых,

Активных, обалденных,

С днем молодежи всех!

Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь

И целей добивайтесь.

Не будет пусть преград,

Пусть каждый будет рад!

День молодежи 2022

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Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

День молодежи 12 августа

***

С днем веселой молодежи!

Удачу ты за хвост лови,

И — друзей тебе надежных,

Счастья, радости, любви.

Будут встречи, комплименты,

Жизнь еще вся впереди.

Пользуйся любым моментом —

Пой, танцуй, гуляй, чуди.

Оторвись, пока есть силы,

Время попусту не трать,

Чтобы что припомнить было

И после внукам рассказать.

Когда день молодежи 2022 в Украине

С Днем молодежи картинки