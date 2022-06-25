Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

В этом году Украина присоединится к празднованию Международного дня молодежи.
Всенародно любимый украинцами праздник День молодежи 2022 мы будем отмечать со всем миром, отходя от привычных дат, установленных в странах постсоветского пространства.
Праздник дня молодежи в Украине имеет свою историю. В 1994 году указом президента Леонида Кравчука День молодежи был установлен как официальный праздник. Его отмечали каждое последнее воскресение июня. В этот году день молодежи приходится на 26 июня.
Однако День молодежи 2022 Украина буде отмечать 12 августа. Именно в этот день как Международный день молодежи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе праздника молодых людей с целью "поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".
В День молодежи проводятся мероприятия развлекательного, образовательного и спортивного характера с целью привлечь внимание к проблемам молодых людей. В 2022 году военное положение в Украине до 25 августа внесло свои коррективы, отменяя празднование и любые мероприятия.
Поздравление с днем молодежи в прозе и стихах, открытки и картинки
С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!
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Поздравляю с Днём молодёжи и желаю веселья, радости, бесконечной увлечённости, постоянного воодушевления и уверенных стремлений к великим победам. Пусть молодость никогда не заканчивается, пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими достижениями, успешными днями и невероятными ощущениями счастья.
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В День молодежи всем, кто сердцем молод, пожелаю позитива, покорения вершин, сумасшедших перспектив, и удачи в начинаниях! Веселись на всю катушку, молодость все стерпит, но оставь активность эту и на зрелые года. Развивайся прогрессивно, помни про мечту. Полюби и получи взаимность, будь человеком с большой буквы!
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Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
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Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!
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С днем веселой молодежи!
Удачу ты за хвост лови,
И — друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.
Будут встречи, комплименты,
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди.
Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было
И после внукам рассказать.