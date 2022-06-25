УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

25 июня 2022, 16:16

В этом году Украина присоединится к празднованию Международного дня молодежи.

День молодежи
День молодежи 2022 Украина / depositphotos.com/

Всенародно любимый украинцами праздник День молодежи 2022 мы будем отмечать со всем миром, отходя от привычных дат, установленных в странах постсоветского пространства.

Праздник дня молодежи в Украине имеет свою историю. В 1994 году указом президента Леонида Кравчука День молодежи был установлен как официальный праздник. Его отмечали каждое последнее воскресение июня. В этот году день молодежи приходится на 26 июня.

Однако День молодежи 2022 Украина буде отмечать 12 августа. Именно в этот день как Международный день молодежи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе праздника молодых людей с целью "поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

В День молодежи проводятся мероприятия развлекательного, образовательного и спортивного характера с целью привлечь внимание к проблемам молодых людей. В 2022 году военное положение в Украине до 25 августа внесло свои коррективы, отменяя празднование и любые мероприятия.

Поздравление с днем молодежи в прозе и стихах, открытки и картинки

С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!

***

Поздравляю с Днём молодёжи и желаю веселья, радости, бесконечной увлечённости, постоянного воодушевления и уверенных стремлений к великим победам. Пусть молодость никогда не заканчивается, пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими достижениями, успешными днями и невероятными ощущениями счастья.

С Днем молодежи
С Днем молодежи

***

В День молодежи всем, кто сердцем молод, пожелаю позитива, покорения вершин, сумасшедших перспектив, и удачи в начинаниях! Веселись на всю катушку, молодость все стерпит, но оставь активность эту и на зрелые года. Развивайся прогрессивно, помни про мечту. Полюби и получи взаимность, будь человеком с большой буквы!

***

Всех молодых и смелых,

Активных, обалденных,

С днем молодежи всех!

Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь

И целей добивайтесь.

Не будет пусть преград,

Пусть каждый будет рад!

С Днем молодежи
День молодежи 2022

***

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

С Днем молодежи
День молодежи 12 августа

***

С днем веселой молодежи!

Удачу ты за хвост лови,

И — друзей тебе надежных,

Счастья, радости, любви.

Будут встречи, комплименты,

Жизнь еще вся впереди.

Пользуйся любым моментом —

Пой, танцуй, гуляй, чуди.

Оторвись, пока есть силы,

Время попусту не трать,

Чтобы что припомнить было

И после внукам рассказать.

С Днем молодежи
Когда день молодежи 2022 в Украине
С Днем молодежи
С Днем молодежи картинки
С Днем молодежи
Всемирный день молодежи 2022

День молодежи Всемирный день молодежи
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:16

Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

15:44

Войска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага – ГУРВидео

15:38

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

15:31

Делились с мирными жителями последней едой: защитник Мариуполя растрогал рассказом о боях в городе

15:11

Вместо новых долгов - возможности: что Украина должна получить от стран G7мнение

Реклама
14:51

РФ впервые ударила по Украине из Беларуси дальними бомбардировщиками Ту-22М3Видео

14:51

Спецоперация ВСУ в Северодонецке отчасти была сорвана из-за сообщений в Сети – Минобороны

14:49

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

14:42

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

14:41

Жара как в африканских землях: синоптик Диденко рассказала, где Украину раскалит до +35

14:21

Отказалась отдать паспорт: оккупанты в Херсоне избили и сломали позвоночник 70-летней украинкеВидео

14:15

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:12

"Невообразимая сила": Джоли восхитилась невероятной стойкостью украинцев в войне против РоссииВидео

14:04

Залужный показал, как РСЗО HIMARS уничтожают оккупантов на фронтеВидео

13:45

Уйду в отставку, если не смогу помогать Украине: Джонсон сделал смелое заявлениеВидео

13:26

РФ выпустила по Украине рекордное число ракет, взрывы прозвучали в 6 областях: все подробностиВидео

13:22

До конца года бои сойдут на нет: украинский разведчик пояснил, почему Путин не получит успеха в войнеВидео

13:07

Патриарх Кирилл упал во время освящения храма – его не успели пойматьВидео

13:05

Где можно и нельзя собирать грибы и ягоды в Украине 2022: все о правилах и штрафахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

Реклама
12:58

Украина выиграет, если правительство поднимет свою тушу: доброволец из ФРГ обругал Шольца

12:53

"Выпустила 48 ракет за ночь": Подоляк заявил, что РФ пытается вызвать панику среди украинцевВидео

12:32

Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ рассказали, на сколько больше украинцы получили в июнеВидео

12:27

Бойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФФотоВидео

12:17

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

12:10

Нужно было запретить в 2014 году: Полякова радикально высказалась по поводу русской музыкиВидео

11:49

Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы

11:47

Читала книжку на пороге: оккупанты убили 8-летнюю девочку на ХарьковщинеВидео

11:42

Не раскол среди башен Кремля: эксперт назвал фактор, который ускорит завершение войны РФ в УкраинеВидео

11:41

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

11:22

В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

11:03

Украина получит 18 боевых кораблей и катеров: в США пролили свет на новый траншВидео

10:47

Когда произойдет перелом в войне в пользу Украины - ответ экспертаВидео

10:31

В НАТО назвали самый вероятный вариант завершения войны в УкраинеВидео

10:08

Гороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шансВидео

10:03

Силы вторжения РФ на Донбассе возглавил известный своей жестокостью генерал Суровикин

10:02

С контрнаступлением Украине придется ждать до осени - военный эксперт Александр Мусиенко

10:00

Уничтожены 8 БМП и склад боеприпасов: украинская авиация метко "отработала" по оккупантахВидео

09:37

Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую и Луганскую областиВидео

09:15

ВСУ остановили наступление врага под Бахмутом и на Харьковщине – ГенштабВидео

Реклама
09:06

Ракетный удар по Львовщине: РФ выпустила по области 6 ракет, из них четыре "прилета"Видео

08:38

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новостиВидео

08:33

Оккупанты выпустили 24 ракеты по военным объектам возле ЖитомираВидео

08:30

Дома в халатах и с обогревателями: что ждет Украину зимоймнение

08:10

Оккупанты отошли с потерями: на Юге ВСУ отбили две атаки РФ и ударили по врагу авиацией

08:00

День таможенника Украины – поздравления, красивые открытки и душевные картинки к празднику

07:11

Что нельзя делать и говорить при мужчине: ТОП-5 самых громких "нет"

07:05

Астрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждомуВидео

07:00

День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

06:36

Российскую армию ждет новый адмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять