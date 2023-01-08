Когда Крещение 2023 - дата праздника Водохреще 2023 и традиции

Расскажем, как подготовиться к Крещению, когда набрать и освятить воду.

Крещение 2023 / pixabay.com

Ежегодно православные христиане отмечают праздник Крещения Господнего. В этот день принято освящать воду в храмах, окунаться в полыньи и выполнять другие правила. Перед праздником стоит узнать, когда Крещение и когда нужно набирать воду. Далее Главред расскажет о значении и традициях праздника.

Крещение Господне 2023: история и традиции

Считается, что в день Крещения Иисус принял таинство на реке Иордан. С тех пор христиане восточного обряда совершают омовения в ледяной воде. Она считается священной, оздоравливающей организм и способной смыть все грехи. Многие украинцы не отказались от традиции купаться в проруби.

Подготовиться к празднику и омовению в проруби нужно заранее зная, когда Водохреще 2023. Православные восточного обряда отмечают эту дату 19 января по юлианскому календарю. Остальной православный мир празднует Крещение 2023 6 января.

История праздника начинается во времена земной жизни Христа. Он в тридцатилетнем возрасте принял Таинство крещения в реке Иордан. Во время этой процедуры на землю сошел Святой Дух в виде белоснежного голубя и указал на Христа, как Сына Божьего.

Считается, что каждый православный христианин должен окунуться в прорубь и смыть грехи. Однако к этому действу в православной церкви отношение неоднозначное, так как священнослужители считают это отголосками язычества. Они объясняют свое мнение отсутствием в Библии упоминания о массовых окунаниях в воду. Также часто ссылаются на практику других христианских стран, где верующие не проводят обрядов омовения.

Когда святить и набирать воду на Крещение

Главным атрибутом праздника является вода. Ее освящают не только 19 января. Ответом на вопрос, когда святить воду на Крещение будут две даты – 18 января и 19 января. Первая дата – это Надвечерье Крещения Господня, а вторая дата – непосредственно праздник. Верующие могут святить воду или набирать воду в храмах два дня. Именно эта вода обладает целебными свойствами.

Набрать крещенскую воду можно в храме, в освященном водоеме. Можно также самостоятельно набрать воду и принести ее в храм для освещения на праздничном богослужении.

Как хранить освященную воду

Общеизвестно, что освященная в дату Крещения вода не портится, не "цветет" и долго стоит, имеет лечебные свойства и очень мощную энергетику. Чтобы она стала такой ее нужно не просто освятить в храме, но и набирать с чистыми и добрыми помыслами, молитвами.

Особые требования предъявляются не только к процессу набора воды, к ее освящению, но и к хранению. Освященную воду хранят в чистой стеклянной банке с крышкой. Желательно держать эту емкость возле икон. Ее нет необходимости ставить в холодильник или на балкон. Освященную воду нужно использовать в течение года. Лучше всего пить по столовой ложке натощак для укрепления иммунитета.

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