Когда отмечают День босса в 2020 году и что подарить шефу

День босса 2020 - какого числа День шефа и его традиции / Фото pixabay.com

День босса – праздник родом из Америки. Еще говорят – День шефа или День руководителя, кому как больше нравится.

Причем придумала его не какая-нибудь важная организация, профсоюзы или ассоциации – а простая американка Патриция Бэйз Хароски. Но ее идея дарить поздравления с Днем босса каждый год в определенный день пришлась по душе всем штатам. А потом прижилась и в других странах.

Отмечается День босса всегда в одну и ту же дату – 16 октября. Так что День шефа 2020 Украина отмечает в пятницу (что само по себе праздник во многих офисах).

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День босса – традиции

В День босса поздравления принято дарить всем руководителям – от начальников отделов до CEO и членов правления. Кто-то дарит поздравления с Днем босса своими словами, а кто-то скидывается на красивые открытки с Днем шефа.

На Западе по такому случаю часто на один день отменяют официальный дресс-код и ослабляют строгие правила поведения. То есть можно надеть на работу не просто пятничные джинсы и удобную кофту, а забавный костюм, чтобы устроить шефу сюрприз. Хотя прикольные стихи на День директора в нашей стране всё же более популярны.

День босса: поздравления-открытки