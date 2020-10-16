День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника

Оригинальные поздравления с Днем шефа и Днем босса – проза своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и картинки – в материале Главреда.
Поздравления на День шефа – День босса, День начальника или День директора (это всё – варианты названия праздника) – дарят всегда 16 октября.
С Днем шефа поздравления выбирают осторожно: официальное может показаться суховатым, прикольное – излишне фривольным. Главное правило тут, какое должно быть поздравление с Днем босса – оригинальное!
Именно такие – оригинальные поздравления с Днем шефа и Днем босса – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и смешные картинки – собрал Главред на праздник 16 октября.
Ранее мы уже писали о том, что подарить шефу на его профессиональный праздник.
День шефа і День боса 2020 - привітання українською мовою
День шефа – поздравления в прозе, стихах и смс с Днем босса
Примите наши искренние поздравления с праздником — Днем Босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь — получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
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Отмечаем праздник Босса
Дружным коллективом.
Вам желаем, наш начальник,
Видеть перспективы.
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Дорогой наш начальник, многоуважаемый руководитель, от всей души вас поздравляем с днем шефа! Желаем трудолюбивых и исполнительных подчиненных, честных и порядочных компаньонов, слабых и беззащитных конкурентов, правильных решений, эффективных действий и огромных прибылей.
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Сегодня шефа всем отделом поздравляем,
Мы, босс, вас очень уважаем!
Желаем вам железного терпенья с нами,
Пусть ошибаемся мы временами.
Мы покладисто работать обещаем,
И с праздником ещё раз поздравляем!
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Вы капитан и рулевой нашего коллектива. Так пусть же попутный ветер раздувает паруса, а ураганы и штормы не мешают уверенному движению к цели, Ну, а команда Вас никогда не подведет. Так держать!
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Сегодня день шефа!
Ваш праздник особый!
Вы наш самый лучший,
Надежный и добрый!
Успехов желаем,
В делах Вам удачи!
И жизнь чтобы стала
Прекрасней и ярче!
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Дорогой шеф, поздравляю с Днём босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.
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Поздравления с Днем босса женщине:
Наша начальница – женщина славная,
Любим ее, это самое главное!
Ну и она нас в обиду не даст,
Поговорит, и совет мудрый даст.
Рады мы все, что она у нас есть,
Быть подчиненным ее – это честь!
Пусть же во здравии будет всегда,
И не печалится пусть никогда!
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Настоящий начальник
К победе ведет коллектив!
Шеф от Бога –
Он разумен и справедлив!
Он не смотрит на нас
Сверху вниз никогда,
Он напротив нам
Помощь окажет всегда!
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С вашим праздником, босс! Вдохновенья,
Сил, здоровья, успехов во всем!
Счастья в жизни, отваги, терпенья,
Мы в вас верим и не подведем!