День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника

День шефа - прикольные картинки и стильные поздравления с Днем босса / Fresh-Cards

Поздравления на День шефа – День босса, День начальника или День директора (это всё – варианты названия праздника) – дарят всегда 16 октября.

С Днем шефа поздравления выбирают осторожно: официальное может показаться суховатым, прикольное – излишне фривольным. Главное правило тут, какое должно быть поздравление с Днем босса – оригинальное!

Именно такие – оригинальные поздравления с Днем шефа и Днем босса – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и смешные картинки – собрал Главред на праздник 16 октября.

Ранее мы уже писали о том, что подарить шефу на его профессиональный праздник.

День шефа і День боса 2020 - привітання українською мовою

День шефа – поздравления в прозе, стихах и смс с Днем босса

Примите наши искренние поздравления с праздником — Днем Босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь — получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

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Отмечаем праздник Босса

Дружным коллективом.

Вам желаем, наш начальник,

Видеть перспективы.

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Дорогой наш начальник, многоуважаемый руководитель, от всей души вас поздравляем с днем шефа! Желаем трудолюбивых и исполнительных подчиненных, честных и порядочных компаньонов, слабых и беззащитных конкурентов, правильных решений, эффективных действий и огромных прибылей.

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Сегодня шефа всем отделом поздравляем,

Мы, босс, вас очень уважаем!

Желаем вам железного терпенья с нами,

Пусть ошибаемся мы временами.

Мы покладисто работать обещаем,

И с праздником ещё раз поздравляем!

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Вы капитан и рулевой нашего коллектива. Так пусть же попутный ветер раздувает паруса, а ураганы и штормы не мешают уверенному движению к цели, Ну, а команда Вас никогда не подведет. Так держать!

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Сегодня день шефа!

Ваш праздник особый!

Вы наш самый лучший,

Надежный и добрый!

Успехов желаем,

В делах Вам удачи!

И жизнь чтобы стала

Прекрасней и ярче!

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Дорогой шеф, поздравляю с Днём босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.

***

Поздравления с Днем босса женщине:

Наша начальница – женщина славная,

Любим ее, это самое главное!

Ну и она нас в обиду не даст,

Поговорит, и совет мудрый даст.

Рады мы все, что она у нас есть,

Быть подчиненным ее – это честь!

Пусть же во здравии будет всегда,

И не печалится пусть никогда!

***

Настоящий начальник

К победе ведет коллектив!

Шеф от Бога –

Он разумен и справедлив!

Он не смотрит на нас

Сверху вниз никогда,

Он напротив нам

Помощь окажет всегда!

***

С вашим праздником, босс! Вдохновенья,

Сил, здоровья, успехов во всем!

Счастья в жизни, отваги, терпенья,

Мы в вас верим и не подведем!

День шефа – картинки и открытки с Днем босса

/ Fresh-Cards

/ Fresh-Cards

/ Fresh-Cards