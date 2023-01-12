Колядки на Старый Новый год: веселые слова колядок для детей и взрослых

Расскажем, когда можно колядовать, а когда гадать на Старый Новый год.

Колядки на Старый Новый год / Рixabay

Рождественские праздники открывают целый цикл дней, когда можно колядовать, петь щедровки. Традиции массовых развлечений и походов в гости продолжаются до Нового года по старому стилю или до Крещения. В разных регионах существуют свои традиции. Предлагаем разобраться, когда можно колядовать и какие колядки должны звучать.

Коляда: что это

Коляда и традиция колядовать появились еще до Крещения Руси. Тогда обрядовыми песнями сопровождали праздники в честь богов и Солнца. Особенным днем считался день зимнего солнцестояния. Некоторые колядки исполнялись в те или иные праздники в течение года.

С приходом христианства коляда стала неотъемлемой частью Рождества, крещения и Нового года по старому стилю. Старый Новый год является одним из тех дней, когда принято посещать друзей и близких с колядками желать богатства и здоровья, достатка дому.

На сегодняшний день различают колядки религиозные, прославляющие приход Сына Божьего на землю для спасения верующих, и народные. Последние колядки помогают пожелать богатого урожая, достатка и других благ.

Когда нужно колядовать

Украинские традиции допускают исполнение колядок 6 и 7 января – в Сочельник и на Рождество, на Старый Новый год – в ночь с 13 на 14 января и на Крещение – 19 января. Эти даты считаются особенными для верующих. С помощью колядок сообщается о рождении Иисуса Христа и о том, что пришел следующий календарный год.

Гадания на Старый Новый год

Кроме того, в новогоднюю ночь принято было предсказывать будущее. Гадания на Старый Новый год помогали предугадать, что ждет семью в грядущем году – богатство, здоровье, пополнение в семье или бедность, несчастье и беды.

Считалось, что по куте можно определить будущее. Так, если она покраснела в печи и вылезла из горшка, то год будет хорошим, семью ждет достаток. Если же кутя белая и мелкая, а горшок треснул, это означает беды и несчастья для всех членов семьи.

Молодые девушки ждали гадания на Старый Новый год, чтобы предугадать имя суженого. Это делалось по ложке кути. Под фартуком прятали ложку кути, выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя. Также по куте можно было определить, какие деловые качества будут у будущего жениха. Для этого кутю ставили на колодец и ждали, какие птицы прилетят ее клевать. Если прилетит сорока, жених будет проворным и болтливым, ворона – непутящим, голубь – добрым и бережным, воробей – трудолюбивым.

Колядки: тексты и слова

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

***

Хутко даріте, нас не баріте,

Бо короткі свитки та померзли литки!

Візьміть ножа гострого,

Вріжте сала товстого.

А не мало, щоб з торби стирчало!

Дайте нам ковбасу, додому понесу,

Дайте кишку, да з’єм у затишку…

***

Бігла теличка

Та з березничка

Та до дяді в двір –

Дай, дядю, пиріг!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір.

***

Ой колядка, колядниця,

Дайте маку і кутиці.

Як не дасте, одкажіте,

Моїх ніжок не знобіте.

Я дитина маленькая,

Моя ніжка босенькая.

Пик, мик,

Дайте колядник пильно,

Бо в ноги зимно.