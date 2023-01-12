Колядки на Старый Новый год: веселые слова колядок для детей и взрослых

Рождественские праздники открывают целый цикл дней, когда можно колядовать, петь щедровки. Традиции массовых развлечений и походов в гости продолжаются до Нового года по старому стилю или до Крещения. В разных регионах существуют свои традиции. Предлагаем разобраться, когда можно колядовать и какие колядки должны звучать.
Коляда: что это
Коляда и традиция колядовать появились еще до Крещения Руси. Тогда обрядовыми песнями сопровождали праздники в честь богов и Солнца. Особенным днем считался день зимнего солнцестояния. Некоторые колядки исполнялись в те или иные праздники в течение года.
С приходом христианства коляда стала неотъемлемой частью Рождества, крещения и Нового года по старому стилю. Старый Новый год является одним из тех дней, когда принято посещать друзей и близких с колядками желать богатства и здоровья, достатка дому.
На сегодняшний день различают колядки религиозные, прославляющие приход Сына Божьего на землю для спасения верующих, и народные. Последние колядки помогают пожелать богатого урожая, достатка и других благ.
Когда нужно колядовать
Украинские традиции допускают исполнение колядок 6 и 7 января – в Сочельник и на Рождество, на Старый Новый год – в ночь с 13 на 14 января и на Крещение – 19 января. Эти даты считаются особенными для верующих. С помощью колядок сообщается о рождении Иисуса Христа и о том, что пришел следующий календарный год.
Гадания на Старый Новый год
Кроме того, в новогоднюю ночь принято было предсказывать будущее. Гадания на Старый Новый год помогали предугадать, что ждет семью в грядущем году – богатство, здоровье, пополнение в семье или бедность, несчастье и беды.
Считалось, что по куте можно определить будущее. Так, если она покраснела в печи и вылезла из горшка, то год будет хорошим, семью ждет достаток. Если же кутя белая и мелкая, а горшок треснул, это означает беды и несчастья для всех членов семьи.
Молодые девушки ждали гадания на Старый Новый год, чтобы предугадать имя суженого. Это делалось по ложке кути. Под фартуком прятали ложку кути, выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя. Также по куте можно было определить, какие деловые качества будут у будущего жениха. Для этого кутю ставили на колодец и ждали, какие птицы прилетят ее клевать. Если прилетит сорока, жених будет проворным и болтливым, ворона – непутящим, голубь – добрым и бережным, воробей – трудолюбивым.
Колядки: тексты и слова
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
***
Хутко даріте, нас не баріте,
Бо короткі свитки та померзли литки!
Візьміть ножа гострого,
Вріжте сала товстого.
А не мало, щоб з торби стирчало!
Дайте нам ковбасу, додому понесу,
Дайте кишку, да з’єм у затишку…
***
Бігла теличка
Та з березничка
Та до дяді в двір –
Дай, дядю, пиріг!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір.
***
Ой колядка, колядниця,
Дайте маку і кутиці.
Як не дасте, одкажіте,
Моїх ніжок не знобіте.
Я дитина маленькая,
Моя ніжка босенькая.
Пик, мик,
Дайте колядник пильно,
Бо в ноги зимно.