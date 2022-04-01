Лазарева суббота 2022: что нельзя делать, традиции дня

Лазарева суббота 2022 - дата / paroissedemartigues.com, depositphotos.com/

Православные христиане ежегодно отмечают Лазареву субботу, день перед Вербным воскресением. Верующие вспоминают одно из чудес Иисуса – воскрешение Лазаря.

Православный календарь на апрель 2022 напомнит о важных религиозных датах и праздниках.

Когда Лазарева суббота в 2022 году

Вербное воскресение в православной церкви выпадает на 17 апреля за неделю до праздника Пасха. Лазарева суббота 2022 наступает 16 апреля.

Согласно Евангелие, Иисус воскресил из мертвых своего друга Лазаря. В течение четырех дней он сильно болел, и умер. Христос был опечален смертью друга. Он попросил отодвинуть камень от пещеры, где был похоронен Лазарь, и войдя, прочитал над умершим молитву. Затем он воззвал к нему и Лазарь воскрес, выйдя к людям, собравшимся возле пещеры. После этого он стал епископом на Кипре и прожил еще тридцать лет.

Это стало одним из самых знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом. И произошло оно за два месяца до вхождения Господа в Иерусалим.

Лазарева суббота – традиции

В этот день, вспоминая чудесные деяния Христа люди шли в церковь и возносили молитвы. Во время молитвы верующие молятся об исполнении желаний и исцелении близких от недугов. Также верующие могут причащаться.

Не забывали люди запастись вербой к завтрашнему Вербному воскресению. Ее собирали у берегов водоемов. Особенно обилием вербных кустов славились реки. Принеся вербу домой, смотрели, сколько почек на ней распустилось. Если много – быть этому году урожайным.

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Также хозяйки подавали на стол гречневые блины и гороховую кашу. Считалось, что это принесет щедрый урожай этих продуктов. В этот день продолжается Великий пост, однако в честь праздника можно позволить себе рыбной икры и немного красного вина.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Заниматься домашней работой, уборкой и рукоделием.

Нельзя работать в поле и огороде.

Петь и танцевать.

Топтать крошки пищи, которые упали на пол.

Праздновать день рождения или свадьбу.

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