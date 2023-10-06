Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

В этот день очень важно следить за интимным здоровьем и отказаться от половых контактов.

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Лунный календарь 7 октября / Коллаж Главред, фото flickr (LongitudeLatitude, скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

7 октября - третья четверть убывающей Луны. До 22:30 - 23-й день лунного цикла. Луна в знаке Рак.

Влияние Луны на человека 7 октября

Приходится признать, что энергетика текущих суток ощущается как плотная и мрачная, и при этом невероятно мощная. Существует большая вероятность того, что такая энергия может стимулировать агрессивное поведение и насилие у человека. В этот день легко увлечься фантазиями и втянуться в рискованные приключения. Сегодня - один из тех дней, когда искушение сильно. В такие моменты у человека могут возникнуть инстинкты завоевания, неудержимая жажда драк и конфликтов. Важно удерживать свой страх и боязнь под контролем и не позволять себе бездельничать.

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Влияние Луны 7 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: С финансовой точки зрения, день проходит очень противоречиво. В настоящее время рекомендуется решать только простые вопросы, и лучше воздержаться от принятия серьезных финансовых решений. Этот день, возможно, не является наилучшим для деловой активности и бизнеса, поэтому стоит избегать важных финансовых шагов. Проведение переговоров, скорее всего, не приведет к конкретным результатам и может даже вызвать дополнительные проблемы. Рекомендуется отложить важные переговоры на несколько дней.

Сегодняшний день служит проверкой ваших планов, и все обязательства оцениваются на предмет их устойчивости и стабильности. Планы пересматриваются, идеи переосмысливаются. Было бы лучше завершить то, что вы начали ранее или что оставалось незавершенным, вместо того чтобы начинать новые дела.

Здоровье: Сексуальные проблемы разного рода могут обостриться в этот день, поэтому лучше воздержаться от половых контактов, так как они могут негативно сказаться на здоровье. Кроме того, иммунитет и способность организма сопротивляться болезням ослабевают, что может привести к продолжительным заболеваниям. Важно уделить особое внимание заботе о позвоночнике и проводить укрепляющие и оздоровительные процедуры для него.

Не рекомендуется стричь ногти и подвергаться хирургическим операциям в этот день. Полезно исключить мясную пищу из рациона и предпочесть молочную диету, употребляя больше молока, творога и других молочных продуктов.

Отношения и брак: Этот день характеризуется внутренним стрессом. В рабочих отношениях и личных взаимодействиях могут возникнуть проявления зависти, ревности, обиды и претензий из-за несбывшихся надежд и нереализованных планов. Если вы решите поделиться своими мыслями с кем-то, имейте в виду, что вас могут неправильно понять. Поэтому рекомендуется избегать намеков и неясных высказываний, и, в целом, стараться быть честными и прямыми в общении. В этот день душевное равновесие может быть нарушено, и любой разговор легко может перерасти в конфликт. Поэтому старайтесь минимизировать коммуникацию. Считается, что день очень плох для брака.

Стрижка волос: Лунное воздействие на состояние волос в этот день благотворное. Стрижка придаст волосам силу и здоровье. После нее волосы будут менее склонны к секущимся кончикам, станут более густыми и крепкими, и выпадение волос значительно уменьшится. Даже окрашивание и химическая завивка не повредят здоровью волос.

Сон в ночь с 6 на 7 октября

Сны, какими бы они ни были, стоит воспринимать с точностью до наоборот.

Совет на 7 октября по лунному календарю

Поддерживайте свое внутреннее спокойствие, проявляйте сосредоточенность и уверенность. Рекомендуется избегать многолюдных мероприятий, неизвестных мест и новых обществ. Не участвуйте в провокациях и не инициируйте конфликтные ситуации. Этот день не является наилучшим временем для судебных дел, особенно если судят невиновного.

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