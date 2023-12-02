Новый православный календарь на декабрь 2023: важные церковные праздники

Православный календарь на декабрь 2023 расскажет, какие духовные события и церковные праздники ждут нас в последний месяц этого года. Подготовьтесь к важным датам и праздникам, которые ожидаются в этом месяце.
Православный календарь на декабрь 2023
Верующие в Украине будут отмечать такие церковные праздники в декабре:
1 декабря – святого пророка Наума;
4 декабря – великомученицы Варвары;
6 декабря – День святого Николая ;
9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
11 декабря – преподобного Даниила Столпника;
12 декабря – Святого Спиридона;
18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;
19 декабря – святого мученика Бонифатия;
20 декабря – предпразднство Рождества Христова;
21 декабря – святой мученицы Юлианы;
22 декабря – великомученицы Анастасии;
24 декабря – Сочельник;
25 декабря – Рождество Христово;
26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;
28 декабря – святых 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;
31 декабря – Щедрый вечер, День святой Мелании.
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