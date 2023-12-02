Новый православный календарь на декабрь 2023: важные церковные праздники

Мы расскажем, какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в декабре.

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Православные праздники декабрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Православный календарь на декабрь 2023 расскажет, какие духовные события и церковные праздники ждут нас в последний месяц этого года. Подготовьтесь к важным датам и праздникам, которые ожидаются в этом месяце.

Православный календарь на декабрь 2023

Верующие в Украине будут отмечать такие церковные праздники в декабре:

1 декабря – святого пророка Наума;

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4 декабря – великомученицы Варвары;

6 декабря – День святого Николая ;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

11 декабря – преподобного Даниила Столпника;

12 декабря – Святого Спиридона;

18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;

19 декабря – святого мученика Бонифатия;

20 декабря – предпразднство Рождества Христова;

21 декабря – святой мученицы Юлианы;

22 декабря – великомученицы Анастасии;

24 декабря – Сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;

28 декабря – святых 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;

31 декабря – Щедрый вечер, День святой Мелании.

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