Песах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику

Песах 2022 поздравления и картинки / depositphotos.com/

С заходом солнца 14 апреля иудеи всего мира отмечают один из наиболее важных праздников – Песах. Поводом для этого праздника стало освобождение евреев из египетского рабства.

Самые важные дни праздника, который продлится 8 дней – до ночи 23 апреля – первый и последний. В первый вечер праздника семья устраивает праздничный ужин – седер. На стол подают мацу, фаршированную рыбу и зелень. Также в этот вечер выпивают четыре бокала вина в честь четырех обещаний, данных Богом евреям.

Главред собрал душевные поздравления с праздником Песах и открытки, которые поднимут настроение в этот день.

Песах 2022 – поздравления и открытки

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

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Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. Да не будет больше рабства, угнетения и притеснения. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и огорчений, пусть жизнелюбие и жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

Открытки с Песахом 2022

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Главный иудейский праздник наступил, с чем я и хочу тебя поздравить. Пусть Песах принесет в твой дом благодать, гармонию, умиротворенность, достаток, счастья. Укрепления твоей вере, здоровья тебе и всем близким. Желаю, чтобы все Святые были на твоей стороне, чтоб везде и всюду сопутствовал успех, а жизнь наполняли приятные моменты и радостные события!

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С праздником весны, с праздником свободы — Песахом. В эти дни мы все вспоминаем о прошлом и о том, что вера спасла невинных от кары господней. Желаем спокойствия и глубокой веры в праздничные дни, пусть они пройдут хорошо и за ними последует очищение.

Песах 2022 поздравления открытки

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В праздник Песах вам желаю

Счастья, радости, удачи.

Вера пусть поможет в жизни

Сложные решать задачи.

Пусть свобода в вашем сердце

За мечтой всегда ведет,

Процветание, вдохновение

Пусть вам Песах принесет.

Картинки поздравления с Песахом

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В память об исходе из Египта

Отмечай, народ, великий праздник!

Щедро будет пусть вино разлито,

Запахом маца манит и дразнит.

Искренне желаю в дни Нисана

Я многострадальному народу

Светлой радости, здоровья и свободы!

Так же сладостно пускай звучит, как Песах,

Пожелание всем: "Хаг Самеах!"

Поздравления с Песахом на иврите

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Праздник весны без труда и забот,

Нам солнечный Песах на крыльях несёт!

Маца и ягнёнок стоят на столах,

Не будет у нас недостатка в друзьях.

Семь дней будет праздновать Песах народ,

Пока просветление не снизойдёт.

Евреям без праздника точно нельзя,

Отметьте же Песах широко, друзья!

Поздравления с Песахом

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