Песах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику

Поздравления с песахом в прозе и стихах, милые открытки к празднику - в подборке Главреда.
С заходом солнца 14 апреля иудеи всего мира отмечают один из наиболее важных праздников – Песах. Поводом для этого праздника стало освобождение евреев из египетского рабства.
Самые важные дни праздника, который продлится 8 дней – до ночи 23 апреля – первый и последний. В первый вечер праздника семья устраивает праздничный ужин – седер. На стол подают мацу, фаршированную рыбу и зелень. Также в этот вечер выпивают четыре бокала вина в честь четырех обещаний, данных Богом евреям.
Главред собрал душевные поздравления с праздником Песах и открытки, которые поднимут настроение в этот день.
Песах 2022 – поздравления и открытки
Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!
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Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. Да не будет больше рабства, угнетения и притеснения. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и огорчений, пусть жизнелюбие и жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!
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Главный иудейский праздник наступил, с чем я и хочу тебя поздравить. Пусть Песах принесет в твой дом благодать, гармонию, умиротворенность, достаток, счастья. Укрепления твоей вере, здоровья тебе и всем близким. Желаю, чтобы все Святые были на твоей стороне, чтоб везде и всюду сопутствовал успех, а жизнь наполняли приятные моменты и радостные события!
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С праздником весны, с праздником свободы — Песахом. В эти дни мы все вспоминаем о прошлом и о том, что вера спасла невинных от кары господней. Желаем спокойствия и глубокой веры в праздничные дни, пусть они пройдут хорошо и за ними последует очищение.
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В праздник Песах вам желаю
Счастья, радости, удачи.
Вера пусть поможет в жизни
Сложные решать задачи.
Пусть свобода в вашем сердце
За мечтой всегда ведет,
Процветание, вдохновение
Пусть вам Песах принесет.
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В память об исходе из Египта
Отмечай, народ, великий праздник!
Щедро будет пусть вино разлито,
Запахом маца манит и дразнит.
Искренне желаю в дни Нисана
Я многострадальному народу
Светлой радости, здоровья и свободы!
Так же сладостно пускай звучит, как Песах,
Пожелание всем: "Хаг Самеах!"
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Праздник весны без труда и забот,
Нам солнечный Песах на крыльях несёт!
Маца и ягнёнок стоят на столах,
Не будет у нас недостатка в друзьях.
Семь дней будет праздновать Песах народ,
Пока просветление не снизойдёт.
Евреям без праздника точно нельзя,
Отметьте же Песах широко, друзья!