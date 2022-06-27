Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

Почему в Петров день нельзя купаться и ходить в лес.
Праздник Петра и Павла – день особого поминовения двух верховных апостолов христианской религии, которые несли учения Господа в массы и приняли мученическую смерть.
О том, какие религиозные праздники ожидают украинцев в средине лета, читайте в материале: Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты.
- Когда Петра и Павла 2022
- День Петра и Павла 2022 – история праздника
- Традиции на Петра и Павла
- Гадания в Петров день
- Петра и Павла – что нельзя делать
Когда Петра и Павла 2022
Этот праздник имеет непереходящую дату и ежегодно отмечается 12 июля. Этому дню предшествует Петров пост, который длится 21 день с 20 июня по 11 июля. Он начинается через неделю после праздника Светлой Троицы. В этом году Петров день выпадает на вторник.
День Петра и Павла 2022 – история праздника
Петр, сын рыбака, стал одним из первых апостолов Иисуса Христа и ревностно нес его учение в массы. Он обладал силой исцелять больных и помогал страждущим. Он стал одним из апостолов, кто трижды отрекся от Христа, однако позже покаялся и был прощен Господом. В то же время Павел, получил высшее образование, и вначале был противником христианской религии. Однако на пути в Дамаск, ему явился Господь. Ослепленный божественным светом он дошел до города, в котором он был крещен. После этого он прозрел и стал одним из самых преданных учеников Христа.
Оба апостола приняли мученическую смерть за свою веру. Петр был приговорен к казни через распятие, а Павел за свои проповеди – к отсечению головы. По сей день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве.
Традиции на Петра и Павла
В этот день принято с самого утра идти в церковь исповедоваться и причащаться, отстояв службу. Вечером, в день окончания поста предки устраивали праздничный ужин, подавая на стол угощения из рыбы и овощей. После застолья яства не убирали, считалось, что души умерших родственников навещают близких.
В день Петра и Павла начинался период свадеб. Согласно поверью, те кто поженится с 12 июля до 5 августа будут счастливы в браке. Их союз будет крепким, а дом – полной чашей.
В этот день по наблюдениям предков, летние дни идут на убыль. Это считалось своеобразной кульминацией лета. Петра и Павла – день, в который открывался рыболовный сезон. Рыбаки молились святым о хорошем улове.
Читайте такжеКогда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции
Гадания в Петров день
В давние времена считалось, что этот день обладает особой энергетикой, которая помогает исполнять желания. Также, наши предки верили, что сны в день праздника могут сбыться уже через неделю.
Незамужние девушки гадали на своего суженого, собирая 12 трав с 12 полей. В ночь на 12 нужно положить их под подушку, приговаривая:
Пусть 12 цветов покажут во сне, какая судьба предназначена мне. Пусть моё желание сбудется, и мой суженый явится во сне.
Петра и Павла – что нельзя делать
В этот день существовал ряд запретов, нарушив которые можно было навлечь на себя беды и несчастья. В частности на день Петра и Павла нельзя:
- заниматься тяжелой физической работой и домашними делами;
- шить и вязать, заниматься рукоделием;
- купаться – повышается вероятность несчастного случая на воде;
- давать и брать что-то взаймы;
- есть фрукты и овощи нового урожая – следующий год будет неурожайным;
- ходить в лес.
Читайте также: