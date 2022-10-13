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Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику

13 октября 2022, 17:00

Лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах – читайте в подборке Главреда.

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине

Ежегодно 14 октября отмечается большой христианский праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году он выпадает на пятницу.

История праздника очень древняя. Утверждается, что в 910 году город Константинополь был под облавой вражеских войск, и местные жители собрались во Влахернском храме на молитву. Во время свершения молитвы над людьми увидели Пресвятую Богородицу, которая была озарена светом и окружена ангелами. Она сняла с себя покров и накрыла всех людей, которые были в храме. Позже византийцам удалось снять осаду и победить врагов.

С того времени 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В народе этот день ознаменовывает окончание хозяйственных работ и сбора урожая. Но давние традиции, которые связывают с этим праздником, касаются не только урожая. Также на Покров незамужние девушки, которые хотят выйти замуж, должны молиться об этом Богородице.

Этот период – сам праздник Покрова и время после него – считался лучшим и для бракосочетания.

Также Покров является благоприятным временем для семейных посещений. В этот день нужно свести к минимуму домашние и рабочие дела, и как можно больше времени посвятить своим родным.

Как и во все христианские праздники, на Покров нельзя шить, вязать, вышивать, убирать дома и тому подобное.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2022

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякой беды, от недоброго глаза.

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы

С Покровом всех сегодня поздравляю!

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердце тепла!

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы

С Покровом святым вас искренне поздравляем:

Благосостояния и мира искренне желаем.

Счастья и удачи всем нам,

Всем украинским дочерям и сыновьям!

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от бед, пусть каждый день дарит добрую надежду, мир и любовь.

Покров
Покрова Пресвятой Богородицы

С Покровом поздравить

Я от сердца поспешу.

Для всех нас и для Родины

Добра у Неба попрошу.

Покров
Покрова Пресвятой Богородицы

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