Поздравления с Чистым четвергом - душевные картинки и слова

Пусть добрые слова и образы принесут в сердца тепло, гармонию и светлый настрой перед Пасхой.

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Поздравления с Чистым четвергом / Фото: Главред

Чистый четверг — особый день Великого поста, когда принято очищать дом, мысли и душу. Мы подготовили трогательные поздравления с Чистым четвергом, красивые картинки и светлые пожелания, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

В чистый четверг наведите порядки

В доме, у дома, на сердце, в душе.

видео дня

Пусть будет в мыслях все ясно, понятно,

Пасха стоит на пороге уже.

Поздравления с Чистым четвергом картинки / Фото: Главред

Ты сегодня не ленись,

Аккуратно приберись,

Пыль упрямо выметай,

Всё до блеска начищай!

Поздравления с Чистым четвергом открытки / Фото: Главред

И из мыслей своих тоже

Выбрось ворох дней тревожных,

Чтоб порядок был во всём.

В общем, с Чистым Четвергом!

С четвергом святым и чистым,

Пусть исполнятся мечты,

В доме навести порядок,

Да и помыслы чисты!

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в вашем доме воцарится чистота, уют и душевное тепло. Пусть всё дурное останется в прошлом, а в вашу жизнь приходят только добрые новости и гармония. Желаю вам внутреннего спокойствия и светлого настроения!

Поздравления с Чистым четвергом красивые / Фото: Главред

С праздником! В Чистый четверг пусть очистятся твои дом, мысли и сердце от всего тревожного. Пусть этот день подарит радостные вести, добрых людей на пути и ощущение душевного равновесия.

В светлый день Чистого четверга желаю вам душевной тишины, уюта в каждом уголке дома и любви, наполняющей сердце. Пусть не покидают вас вера в лучшее, надежда на светлое будущее и радость от всего, что впереди.

Поздравления с Чистым четвергом своими словами / Фото: Главред

Пусть в Чистый четверг вместе с водой уйдут печали, тревоги и старые обиды. Пусть сердце освободится от грусти, а впереди откроются светлые горизонты счастья. Желаю вам мира, добра и настоящих чудес в жизни!

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