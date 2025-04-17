Поздравления с Чистым четвергом - душевные картинки и слова

Чистый четверг — особый день Великого поста, когда принято очищать дом, мысли и душу. Мы подготовили трогательные поздравления с Чистым четвергом, красивые картинки и светлые пожелания, которыми можно поделиться с родными и близкими.
Поздравления с Чистым четвергом в стихах
В чистый четверг наведите порядки
В доме, у дома, на сердце, в душе.
Пусть будет в мыслях все ясно, понятно,
Пасха стоит на пороге уже.
Ты сегодня не ленись,
Аккуратно приберись,
Пыль упрямо выметай,
Всё до блеска начищай!
И из мыслей своих тоже
Выбрось ворох дней тревожных,
Чтоб порядок был во всём.
В общем, с Чистым Четвергом!
С четвергом святым и чистым,
Пусть исполнятся мечты,
В доме навести порядок,
Да и помыслы чисты!
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в вашем доме воцарится чистота, уют и душевное тепло. Пусть всё дурное останется в прошлом, а в вашу жизнь приходят только добрые новости и гармония. Желаю вам внутреннего спокойствия и светлого настроения!
С праздником! В Чистый четверг пусть очистятся твои дом, мысли и сердце от всего тревожного. Пусть этот день подарит радостные вести, добрых людей на пути и ощущение душевного равновесия.
В светлый день Чистого четверга желаю вам душевной тишины, уюта в каждом уголке дома и любви, наполняющей сердце. Пусть не покидают вас вера в лучшее, надежда на светлое будущее и радость от всего, что впереди.
Пусть в Чистый четверг вместе с водой уйдут печали, тревоги и старые обиды. Пусть сердце освободится от грусти, а впереди откроются светлые горизонты счастья. Желаю вам мира, добра и настоящих чудес в жизни!
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