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Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день

29 сентября 2020, 09:00

В Людмилин день принято ходить в баню.

29 сентября - праздник Людмилы - как поздравлять и что делать
29 сентября - праздник Людмилы: как поздравлять и что делать / 1zoom.ru

29 сентября – праздник мученицы Людмилы в православии.

Святая Людмила – покровительница Чешского государства. Ее убили за то, что она приняла христианство.

Прикольные поздравления с Днем Людмилы – в прозе, душевные стихи, короткие смс, гифки для Людмилы и просто открытки – читайте в материале Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза.

29 сентября – обычаи и традиции

Удачными в этот день считаются заготовки на зиму, особенно из капусты. По примете, если наделать сегодня квашеной капусты – она потом будет долго храниться и не портиться.

В старину для этого собирались большими компаниями – чтобы поделиться опытом и чтоб работа шла веселее.

Коллективная работа 29 сентября, по примете, будет плодотворной.

В Людмилин день принято ходить в баню – чтобы запастись здоровьем на год вперед. Главное правило тут – не брать чужие банные принадлежности (особенно веник), чтоб не забрать на себя чужие беды и болячки.

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Людмилин день – что нельзя делать

В Людмилин день старались держаться подальше от водоемов. Рыбаки не ходили ловить рыбу.

Переезды или длительные путешествия в этот день считаются неудачными: могут спровоцировать болезни.

29 сентября – приметы

  • Теплая погода в Людмилин день – холода придут нескоро.
  • Галки стаями летают – жди хорошей погоды.
  • Гром – к малоснежной и морозной зиме.
  • На деревьях желтые листья до сих пор не опали – осень затянется.

Напомним, что погода в Украине сегодня будет пасмурной и мокрой. Дожди во вторник пройдут практически по всем областям Украины.

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