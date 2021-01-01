Спасатели рассказали, сколько человек погибло во время пожаров в новогоднюю ночь

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о противопожарном состоянии своего жилья и напомнили правила безопасности.
В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в Украине во время пожаров погибли 9 человек, об этом сообщают спасатели.
"В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь на пожарах погибли 9 граждан. В общем, 84 случая возгораний зафиксировали пожарные ГСЧС за прошедшие сутки в жилом секторе страны", - говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали украинцев заботиться о противопожарном состоянии своего жилья и напомнили правила безопасности.
Новогоднее обращение Зеленского 2021:
- Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
- Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.
- Президент отметил, что хочет сказать в центре Донецка, что мир в Украине наступил, а также написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте - на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты".
Автор: Екатерина Трохимчук