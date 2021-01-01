Спасатели рассказали, сколько человек погибло во время пожаров в новогоднюю ночь

В новый год во время пожаров погибло 9 человек / Фото dsns.gov.ua

В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в Украине во время пожаров погибли 9 человек, об этом сообщают спасатели.

"В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь на пожарах погибли 9 граждан. В общем, 84 случая возгораний зафиксировали пожарные ГСЧС за прошедшие сутки в жилом секторе страны", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о противопожарном состоянии своего жилья и напомнили правила безопасности.

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