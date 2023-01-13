Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

Среди всех зимних христианских праздников также есть и другие, например – Старый Новый год. В материале Главреда вы можете узнать, когда отмечают Старый Новый год и почему этот день особенный.
Когда отмечается Старый Новый год – история праздника с интересным названием
Многие ежегодно задаются вопросом, когда отмечается Старый Новый год – 13 или 14 января. Всё дело в календаре. Точно также, как и в ситуации празднованием Рождества Христова.
Старый новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как и привычный Новый год, этот праздник знаменует начало нового года. Дата этого дня обусловлена переходом с юлианского на григорианский календарь.
То есть, с 13 на 14 января отмечается Новый год, но по старому календарю. Также этот праздник иногда называют Православным Новым годом.
Как правильно отмечать Старый Новый год – древние традиции наших предков
В Украине Старый Новый год совпадает с двумя праздниками – днем Василия Великого и народным праздником Маланки.
Главная традиция Маланки – вождение козы, щедрование по дворам и сбор сладостей. Принимать участие в театрализованном действии могут как дети так и взрослые. Также в этот вечер, который принято называть Щедрым вечером – принято забавляться, радоваться и разводить костры.
14 января праздник продолжается. Утром этого дня мужчины и мальчики разносят по домам счастье и благополучие, посевая в домах, а девушки – собираются гадать на любовь и судьбу.
Что нельзя делать на Старый Новый год – давние приметы Щедрого вечера
В праздник Старого Нового года, как и практически в каждый праздник – есть свои приметы и запреты. Для того, чтобы не навлечь на свой дом и семью беду, Главред предлагает узнать чего нельзя делать на Старый Новый год.
Приметы:
- Нельзя давать деньги в долг – весь од будет наполнен проблемами с деньгами.
- Нельзя вступать в конфликты – будете ссориться весь год.
- Нельзя есть рыбу и птицу – улетит и уплывет удача.
- Нельзя считать монеты – приведет к бедности.
- Посевальным зеном нужно накормить птиц.
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