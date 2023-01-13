Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

13 января в Украине отмечают Старый новый год. День, когда новый год входит в свои полные права.

Старый Новый год: история праздника и приметы / pixabay

Среди всех зимних христианских праздников также есть и другие, например – Старый Новый год. В материале Главреда вы можете узнать, когда отмечают Старый Новый год и почему этот день особенный.

Когда отмечается Старый Новый год – история праздника с интересным названием

Многие ежегодно задаются вопросом, когда отмечается Старый Новый год – 13 или 14 января. Всё дело в календаре. Точно также, как и в ситуации празднованием Рождества Христова.

Старый новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как и привычный Новый год, этот праздник знаменует начало нового года. Дата этого дня обусловлена переходом с юлианского на григорианский календарь.

То есть, с 13 на 14 января отмечается Новый год, но по старому календарю. Также этот праздник иногда называют Православным Новым годом.

Как правильно отмечать Старый Новый год – древние традиции наших предков

В Украине Старый Новый год совпадает с двумя праздниками – днем Василия Великого и народным праздником Маланки.

Главная традиция Маланки – вождение козы, щедрование по дворам и сбор сладостей. Принимать участие в театрализованном действии могут как дети так и взрослые. Также в этот вечер, который принято называть Щедрым вечером – принято забавляться, радоваться и разводить костры.

14 января праздник продолжается. Утром этого дня мужчины и мальчики разносят по домам счастье и благополучие, посевая в домах, а девушки – собираются гадать на любовь и судьбу.

Традиции Щедрого вечера / УНИАН

Что нельзя делать на Старый Новый год – давние приметы Щедрого вечера

В праздник Старого Нового года, как и практически в каждый праздник – есть свои приметы и запреты. Для того, чтобы не навлечь на свой дом и семью беду, Главред предлагает узнать чего нельзя делать на Старый Новый год.

Приметы:

Нельзя давать деньги в долг – весь од будет наполнен проблемами с деньгами.

Нельзя вступать в конфликты – будете ссориться весь год.

Нельзя есть рыбу и птицу – улетит и уплывет удача.

Нельзя считать монеты – приведет к бедности.

Посевальным зеном нужно накормить птиц.

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