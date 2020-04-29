Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты

Вальпургиева ночь 2020 - обряды, заговоры и что нельзя делать / 1zoom.ru

Вальпургиева ночь всегда проходит с 30 апреля на 1 мая. Это самая мистическая ночь года. Маги и жрицы утверждают, что в эту ночь с помощью правильного обряда или ритуала можно добиться чего угодно – от заветной любви дорогого человека до головокружительной удачи в деньгах.

Недаром у мусульман этот праздник зовется Лейлят-аль-Кадр – ночь свершения судеб. Это ночь, когда нужно правильно загадать желание – и всё непременно осуществится. Подробнее читайте в нашем материале Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь и когда оно сбудется.

В большинстве стран Центральной и Северной Европы Вальпургиева ночь 2020 знаменует собою расцвет весны.

Вальпургиева ночь имеет языческие корни: в старину в это время праздновали Бельтан или Белтейн – праздник солнца.

Читайте такжеВальпургиева ночь: обряды на любовь и ритуалы на деньгиУ христиан своя версия. Именно 1 мая была канонизирована христианская святая Вальпурга (или Вальбурга). Эта монахиня родом из VIII века прославилась тем, что основала в Германии монастырь. Она до сих пор почитается как святая покровительница нескольких европейских городов. Ей молятся как защитнице от мародеров.

Само собой, языческие и христианские традиции у праздника прямо противоположные.

Христианские – это традиционные молитва и пост.

Языческие связаны с культом солнца – жечь костры в эту ночь, обносить все комнаты дома зажженной свечой для изгнания нечисти и звонить в колокола.

Еще по утру устанавливают очищенное от коры майское дерево (ель или пихту, которые обматывают лентами) или носят по домам "майскую зелень" (ветка любого дерева – тоже вся в лентах). При этом считается, что все травы и растения, что сорваны в Вальпургиеву ночь, обретают волшебную силу.

Славянские традиции Вальпургиевой ночи (в первую очередь киевские) связаны с шабашем ведьм. Считается, что именно в эту ночь все ведьмы слетаются на лысую гору (самая большая Лысая гора, как известно, находится именно в Киеве) похвастаться своими злодеяниями перед Сатаной.

И небольшой саундтрек к этому празднику – Сектор Газа и их Вальпургиева ночь:

Главный обряд в Вальпургиеву ночь – это ритуал защиты дома от нечисти. Еще бы – она ведь сегодня особо лютует. Для этого жгут костры – и первыми кидают туда ненужные вещи и/или сухую траву, чтобы всё ненужное, лишнее из своей судьбы убрать. В квартире альтернативой костра станет простая свеча или лампада. Пороги дома посыпают солью, травой, песком или маком – как заслон от нечистой силы.

Самый простой обряд в Вальпургиеву ночь – на красоту и здоровье. Для этого достаточно на рассвете умыться росою.

Есть в Вальпургиеву ночь и обряд на зачатие. Для этого, по поверью, женщине нужно на рассвете испить воды из колодца.

Существует и заговор на любовь вВальпургиеву ночь. Читается он ночью перед сном. При этом девица сначала должна распустить волосы и снять с себя все украшения и любые обереги. Более того – все зеркала в комнате в это время держат зашторенными.

Есть и цыганский обряд на любовь в Вальпургиеву ночь. Надо найти цветущий куст шиповника, боярышника или вьющейся розы и отломить с него ветку, что растет примерно в полуметре от верхушки. Не выпуская ветку из руки и не поворачиваясь к кусту спиной, нужно отойти от куста метров на 8-10 на восток.

Отломанным концом ветки чертится круг на земле, затем девушка становится в центр и произносит:

Опре зе руке адре зе веш,

Си чирикло та чирикли.

Телэ зе руке адре зе веш

Си пирамно та пирамни.

В переводе это значит примерно следующее: "Над деревьями в лесах летают птицы – самочки и самцы, что в них влюблены. Пусть же меня, женщину, везде ждут влюбленные мужчины".

Для тех, кто хочет получить в дар от судьбы не любовь, а нечто иное – есть ритуал в Вальпургиеву ночь на исполнение желания. В полночь на листе бумаги чертят пятиконечную звезду. В середку вписывают свое имя, а вокруг – нужные желания. По углам зажигают пять восковых свечей. Затем нужно мысленно визуализировать загаданное, держа вытянутые руки ладонями вниз над пламенем свечей.

После этого, в ту же ночь, лист сжигают на костре, который разводят на ближайшей к дому возвышенности. Оставшийся пепел развевают по ветру.

Также в эту ночь принято гадать. Для гадания в Вальпургиеву ночь подойдет любой способ – хоть на картах, хоть с помощью зеркала, хоть с помощью расчески, хоть на варениках. Самые интересные способы узнать про суженого или судьбу – читайте в нашем материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.

Сны в Вальпургиеву ночь снятся вещие, заверяют ведуньи.

♦ В Вальпургиеву ночь не стоит носить одежду черного цвета и ту, которая ранее была надета во время какого-либо несчастья или большой ссоры. По поверью, такие вещи приманивают злых духов.

♦ В дом не приносят сирень – особенно если кто-то болен: считается, что запах сирени в эту ночь увлекает души на тот свет.

♦ Нельзя в Вальпургиеву ночь злиться и браниться – такой негатив в поступках или просто словах привлекает к человеку нечисть.