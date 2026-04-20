27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей

Виталий Кирсанов
20 апреля 2026, 11:25
Марина Скорейко самостоятельно воспитывает дочь и уже планирует усыновить ещё одного ребёнка.
27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать / коллаж: Главред, фото: ТСН.uaа

Кратко:

  • Биологическая мать не проявляла участия в судьбе новорожденной
  • Марина Скорейко воспитывает ребенка самостоятельно

В Черновцах врач-реабилитолог удочерила девочку, от которой отказались не только биологическая мать, но и четыре пары кандидатов на удочерение. Об этом пишет ТСН.ua.

27-летняя Марина Скорейко самостоятельно воспитывает дочь и уже планирует усыновить ещё одного ребёнка. По её словам, история стала широко известна после того, как короткое видео в соцсетях набрало миллионы просмотров и вызвало волну вопросов.

"На моей странице в соцсетях я освещала эту историю и раньше. Я рандомно скинула reels (короткое видео) и за два дня оно набрало 2 миллиона просмотров. Меня начали засыпать вопросами о том, почему от нее отказались, как я забрала девочку. Отвечать каждому нет возможности, поэтому я начала освещать на своей странице. Эмилию я удочерила в 2024 году, сейчас моей дочери 2 года", - рассказывает Марина Скорейко.

Ранее Марина пыталась оформить опеку над другим ребёнком, но получила отказ. Спустя несколько месяцев ей предложили познакомиться с Эмилией, и, как она рассказывает, сразу возникло ощущение, что это "её ребёнок".

"Некоторое время назад я боролась, чтобы удочерить другую девочку, но мне тогда отказали. Но буквально через несколько месяцев мне предложили Эмилию. Мою дочь. Я хотела ребенка именно ромской национальности. Она родилась на 32 неделе, недоношенной, родилась 02.02.2024, находилась в реанимации с сепсисом. Среди моих требований было то, чтобы ребенок был ромской национальности и был рожден в интересную дату. Я шла к ней с мыслью о том, что это мой ребенок. Когда я взяла ее на руки, я разрыдалась от ощущения, что все, я ее нашла. Это сравнимо с ощущением, когда мать потеряла ребенка, а затем нашла его", - рассказывает Марина.

В медицинских документах указывали несколько диагнозов, однако, как отмечает Марина, часть из них не подтвердилась при более тщательном осмотре.

Биологическая мать, по имеющейся информации, не проявляла участия в судьбе новорождённой: не навещала её и покинула роддом через несколько дней после родов. Известно, что женщине около 20 лет, и это был её четвёртый ребёнок.

Марина признаётся, что после появления дочери её жизнь заметно изменилась: увеличилось количество работы, улучшилось финансовое положение, появились новые возможности. Она связывает это с внутренними переменами и ощущением, что сделала правильный выбор.

