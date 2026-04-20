Почему 21 апреля нельзя тяжело работать и ходить в лес: какой церковный праздник

Во вторник, 21 апреля, в православной традиции вспоминают святых мучеников, пострадавших за веру в разные эпохи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 апреля
В этот день чтят память священномученика Януария и его сподвижников. Его жизнь пришлась на период правления Диоклетиана - время жестоких гонений на христиан в Римской империи. Януарий был епископом Беневенто и прославился своей духовной глубиной, милосердием и преданностью проповеди.
Он не только окормлял паству, но и поддерживал заключенных христиан, посещал общины и укреплял верующих в условиях постоянной угрозы. Во время преследований святой был арестован вместе с учениками и последователями. Среди них, по церковному преданию, были дьяконы и миряне, оставшиеся верными своей вере до конца.
Несмотря на жестокие пытки, Януарий и его соратники не отреклись от Христа. Вместе с ним мученическую смерть приняли его ближайшие сподвижники, в том числе Фест, Дезидерий и Сосий. Их общий подвиг подчёркивает, что святость в христианстве часто раскрывается как путь, пройденный всей общиной.
Также 21 апреля вспоминают Теодора Персидского. Его жизнь связана с периодом напряжённых отношений между христианами и зороастрийскими властями Персии, когда последователи Христа подвергались гонениям.
Теодор открыто исповедовал свою веру, несмотря на угрозу наказания. После ареста он пережил допросы и пытки, но остался непреклонным. Его стойкость вдохновляла других верующих, а мученическая смерть стала свидетельством глубокой преданности и духовной силы.
Приметы 21 апреля
- Пасмурная или туманная погода - до неурожайного года.
- Рано зацвела береза - будет сухое лето.
- Высокие облака с дождем - хорошая влага для земли и посевов.
Что нельзя делать 21 апреля
В этот день лучше избегать изнурительной физической работы. Также не рекомендуют отправляться в лес и посещать кладбище - эти дела советуют перенести на другое время, чтобы провести день спокойнее и без лишнего напряжения.
Что можно делать 21 апреля
В православный день сегодня верующим советуют посетить храм. В молитве обращаются к святым с просьбами о прощении грехов, здоровье для родных и духовном покое для близких людей.
