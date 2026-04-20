Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 21 апреля нельзя тяжело работать и ходить в лес: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
20 апреля 2026, 10:08
21 апреля лучше избегать изнурительной физической работы и не ходить в лес.
Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 апреля
  • Что можно и нельзя делать 21 апреля
  • Приметы 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в православной традиции вспоминают святых мучеников, пострадавших за веру в разные эпохи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 апреля

В этот день чтят память священномученика Януария и его сподвижников. Его жизнь пришлась на период правления Диоклетиана - время жестоких гонений на христиан в Римской империи. Януарий был епископом Беневенто и прославился своей духовной глубиной, милосердием и преданностью проповеди.

видео дня

Он не только окормлял паству, но и поддерживал заключенных христиан, посещал общины и укреплял верующих в условиях постоянной угрозы. Во время преследований святой был арестован вместе с учениками и последователями. Среди них, по церковному преданию, были дьяконы и миряне, оставшиеся верными своей вере до конца.

Несмотря на жестокие пытки, Януарий и его соратники не отреклись от Христа. Вместе с ним мученическую смерть приняли его ближайшие сподвижники, в том числе Фест, Дезидерий и Сосий. Их общий подвиг подчёркивает, что святость в христианстве часто раскрывается как путь, пройденный всей общиной.

Также 21 апреля вспоминают Теодора Персидского. Его жизнь связана с периодом напряжённых отношений между христианами и зороастрийскими властями Персии, когда последователи Христа подвергались гонениям.

Теодор открыто исповедовал свою веру, несмотря на угрозу наказания. После ареста он пережил допросы и пытки, но остался непреклонным. Его стойкость вдохновляла других верующих, а мученическая смерть стала свидетельством глубокой преданности и духовной силы.

Приметы 21 апреля

  • Пасмурная или туманная погода - до неурожайного года.
  • Рано зацвела береза - будет сухое лето.
  • Высокие облака с дождем - хорошая влага для земли и посевов.

Что нельзя делать 21 апреля

В этот день лучше избегать изнурительной физической работы. Также не рекомендуют отправляться в лес и посещать кладбище - эти дела советуют перенести на другое время, чтобы провести день спокойнее и без лишнего напряжения.

Что можно делать 21 апреля

В православный день сегодня верующим советуют посетить храм. В молитве обращаются к святым с просьбами о прощении грехов, здоровье для родных и духовном покое для близких людей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять