В суде работница гидрометцентра признала свою вину.

В Украине синоптика оштрафовали из-за "плохой погоды"

Как работала схема со "справками о погоде"

Как суд наказал эксперта

В Тернополе сотрудницу областного гидрометцентра оштрафовали за незаконную выдачу документов о неблагоприятных погодных условиях. Женщина предлагала предпринимателям оформить такие справки за деньги.

Как установил суд, осенью 2025 года к сотруднице гидрометцентра обратилась предпринимательница. Ей нужны были официальные подтверждения плохой погоды, чтобы получить компенсацию за убытки урожая от местных властей, пишет ТСН со ссылкой на материалы Тернопольского городского районного суда.

Однако вместо законной процедуры чиновница предложила решить вопрос неофициально. Стоимость таких услуг варьировалась — от 200 до 1200 долларов, в зависимости от количества документов.

Следствие зафиксировало два случая передачи денег прямо в помещении гидрометцентра в Тернополе 1 декабря 2025 года женщина получила 600 долларов за три справки, а 13 января 2026 года — еще 600 долларов за пакет документов.

Всего сумма неправомерной выгоды составила 1200 долларов, что на тот момент превышало 51 тысячу гривен.

Что сказала обвиняемая

В суде работница гидрометцентра признала свою вину и заявила, что действительно брала деньги за влияние на коллег, которые оформляли нужные документы.

При рассмотрении дела суд учел, что женщина ранее не привлекалась к ответственности, имеет инвалидность и до этого добровольно перечисляла средства на нужды ВСУ.

Суд признал ее виновной по статье о злоупотреблении влиянием. В результате сотрудницу гидрометцентра оштрафовали на 68 тысяч гривен.

