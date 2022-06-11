Грозы, град и дожди: где в Украине испортится погода - Гидрометцентр

Грозы, град и дожди: где в Украине испортится погода / коллаж фото УНИАН

Погода в Украине - в нынешний уик-энд, 11-12 июня, будет изматывающая жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Но, как говорят синоптики, в определенных районах страны будут сильные грозы, ливни, а местами ‒ град. Сильную жару в Украинском гидрометцентре ожидают в центральных регионах, в южных регионах и в восточных регионах. Термометры будут показывать от +28 до +33 градусов по шкале Цельсия.

Но в некоторых частях страны – в западных регионах, Житомирщине и Николаевщине ожидаются заметные осадки, а местами даже выпадет град. В Карпатских горах будут сильные дожди.

В целом же, в западных регионах будет прохладно, но ночью ‒ +14 +18 градусов по шкале Цельсия, а днем: +23 +29 градусов по шкале Цельсия.

В центральных регионах ночью не ожидаются осадки. Днем ‒ местами кратковременные осадки с грозами и шквальным ветром. Ночью: +15 +20 градусов по шкале Цельсия, днем: +27 +32 градусов по шкале Цельсия.

На Юге Украины ночью сухо, а днем ‒ местами ливни с грозами и шквалами. Ночью: +16 +21 градусов по шкале Цельсия, днем: +28 +33 градусов по шкале Цельсия.

На Востоке Украины также установится сухая погода. Ночью ожидается: +15 +20 градусов по шкале Цельсия, днем +28 +33 градусов по шкале Цельсия.

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Погода в Украине

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что сильная жара, царящая в Украине в начале лета, еще будет держаться и в уик-энд 11-12 июня. Но уже в самом начале новой недели в стране немного похолодает.

"В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня", — написала она на своей странице в Facebook.

До того глава проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев говорил, что погода в Украине летом нынешнего года будет изобиловать неожиданностями. По его словам, эксперты ожидают, что наиболее жарким месяцем лета-2022 будет август.

Красавцев говорит, что летом погода будет зависеть напрямую от постепенного изменения климата в стране.

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